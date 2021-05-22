Сб, 22.05.2021
Я помню, как поначалу за свои деньги покупал для сотрудников в офис печенье, конфеты, сироп в кофе. Мне было важно, чтобы люди приходили на работу и чувствовали себя как дома. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

Видео ⟩ В США 11-летняя девочка отбилась от похитителя и "пометила" его, чтобы помочь полиции. И помогла

ФОТО: скриншот видео

На этой неделе, 18 мая, во Флориде, США, был задержан мужчина, пытавшийся похитить 11-летнюю девочку. Ей удалось вырваться и обмазать плечо нападавшего синим слаймом, чтобы помочь полиции опознать преступника. О важности улик ребенок узнал из сериала "Закон и порядок: Специальный корпус".

Как пишет Esquire со ссылкой на NBC, мужчина припарковал белый внедорожник у обочины дороги и подбежал к 11-летней девочке по имени Алисса Бонал, стоявшей на автобусной остановке. Он схватил ее и попытался затащить в автомобиль, однако ей удалось вырваться. После этого мужчина сел в машине и скрылся.

По словам девочки, эта же машина подъезжала к ней две недели назад, тогда водитель пытался с ней заговорить. Сейчас же при нем был нож, рассказала девочка.

30-летний преступник по имени Джаред Пол Станга был задержан в тот же день. В момент задержания его руки по-прежнему были покрыты синим слаймом.

Подозреваемого обвиняют в покушении на нападении ребенка, нападении и избиении при отягчающих обстоятельствах.

По словам девочки, о важности улик она узнала из любимого телевизионного шоу - криминального сериала "Закон и порядок: Специальный корпус". На это отреагировала звезда сериала Маришка Хартигей - она в Instagram похвалила Алиссу и назвалась главной ее фанаткой. "Для меня большая честь стать частью этой невероятной истории", - призналась актриса.

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