Видео ⟩ В США 11-летняя девочка отбилась от похитителя и "пометила" его, чтобы помочь полиции. И помогла

Как пишет Esquire со ссылкой на NBC, мужчина припарковал белый внедорожник у обочины дороги и подбежал к 11-летней девочке по имени Алисса Бонал, стоявшей на автобусной остановке. Он схватил ее и попытался затащить в автомобиль, однако ей удалось вырваться. После этого мужчина сел в машине и скрылся.

По словам девочки, эта же машина подъезжала к ней две недели назад, тогда водитель пытался с ней заговорить. Сейчас же при нем был нож, рассказала девочка.

30-летний преступник по имени Джаред Пол Станга был задержан в тот же день. В момент задержания его руки по-прежнему были покрыты синим слаймом.

Подозреваемого обвиняют в покушении на нападении ребенка, нападении и избиении при отягчающих обстоятельствах.