Сб, 22.05.2021
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Проблемы с планированием. У центра вакцинации на Кипсале образовалась очередь

ФОТО: @andrisgrafs

Из-за проблем с планированием в центре массовой вакцинации в холле Кипсала образовалась очередь жителей, однако в бюро вакцинации обещают, что люди без вакцин не останутся.

Представитель бюро вакцинации Иева Стуре рассказала агентству LETA, что со стороны поставщика услуг вакцинации возникли проблемы в планировании, однако сейчас направлены дополнительные бригады вакцинаторов и в ближайшие часы очереди должны иссякнуть.

"Если есть возможность, сейчас жителей призывают не стоять в очереди, а прийти и получить вакцину во второй половине дня. Центр будет работать столько, чтобы все, кто должен получить сегодня вакцину, ее получили", - сообщило бюро в Twitter.

Представитель Veselības centrs 4 Катрина Приеде указала, что вина за произошедшее лежит исключительно на ней и принесла извинения.

"То, что сегодня происходит на Кипсале - моя личная и профессиональная ошибка. Бюро вакцинации и Даниэль Павлютс здесь определенно не виновны. Я извиняюсь перед всеми и каждым. Положа руку на сердце, говорю, что мы будем работать так долго, чтобы каждый, кто должен сегодня получить вакцину, ее получил", - написала она в Twitter.

Напомним, темп вакцинации от Covid-19 в Латвии в пятницу оставался довольно высоким - прививку получили 14 095 человек, к тому же в последний рабочий день недели было израсходовано наибольшее количество доз вакцины производителя Johnson & Johnson, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В пятницу первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4943 человека, 7510 человек получили вторую дозу, а 1642 человека были привиты вакциной J&J, для которой требуется всего одна доза.

Согласно обновленным данным, в четверг от Covid-19 были привиты 18 052 человека, в среду - 19 773 человека, во вторник - 14 664 человека, в понедельник - 10 367 человек.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 425 594 человека, а 168 587 человек завершили процесс вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, в начале марта 2021 года население Латвии составляло 1,889 млн человек, и это означает, что 22,53% жителей страны получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 8,92% завершили процесс вакцинации.

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