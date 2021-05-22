Проблемы с планированием. У центра вакцинации на Кипсале образовалась очередь

Представитель бюро вакцинации Иева Стуре рассказала агентству LETA, что со стороны поставщика услуг вакцинации возникли проблемы в планировании, однако сейчас направлены дополнительные бригады вакцинаторов и в ближайшие часы очереди должны иссякнуть.

Šodien situācija ar rindām pie vakcinācijas centra Ķīpsalā ir vēl sliktākā nekā pirms trīs nedēļām. @pavluts @krisjaniskarins @TVNET_zinas pic.twitter.com/uay3mITYyf — Andris Teikmanis (@andristeikmanis) May 22, 2021

"Если есть возможность, сейчас жителей призывают не стоять в очереди, а прийти и получить вакцину во второй половине дня. Центр будет работать столько, чтобы все, кто должен получить сегодня вакцину, ее получили", - сообщило бюро в Twitter.

Представитель Veselības centrs 4 Катрина Приеде указала, что вина за произошедшее лежит исключительно на ней и принесла извинения.

"То, что сегодня происходит на Кипсале - моя личная и профессиональная ошибка. Бюро вакцинации и Даниэль Павлютс здесь определенно не виновны. Я извиняюсь перед всеми и каждым. Положа руку на сердце, говорю, что мы будем работать так долго, чтобы каждый, кто должен сегодня получить вакцину, ее получил", - написала она в Twitter.

Tas, kas šodien notiek Ķīpsalā ir mana personīga un profesionāla kļūda. @VakcinacijaLV un @pavluts te noteikti nav vainojami. Es atvainojos ikvienam un ikkatram. Liekot roku uz sirds saku, mēs strādāsim tik ilgi, lai katrs, kam šodien vakcīna jāsaņem, to saņems. — Katrīna Priede (@katrinapriede) May 22, 2021

Напомним, темп вакцинации от Covid-19 в Латвии в пятницу оставался довольно высоким - прививку получили 14 095 человек, к тому же в последний рабочий день недели было израсходовано наибольшее количество доз вакцины производителя Johnson & Johnson, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В пятницу первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4943 человека, 7510 человек получили вторую дозу, а 1642 человека были привиты вакциной J&J, для которой требуется всего одна доза.

Согласно обновленным данным, в четверг от Covid-19 были привиты 18 052 человека, в среду - 19 773 человека, во вторник - 14 664 человека, в понедельник - 10 367 человек.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 425 594 человека, а 168 587 человек завершили процесс вакцинации.