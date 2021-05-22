Сб, 22.05.2021
Я помню, как поначалу за свои деньги покупал для сотрудников в офис печенье, конфеты, сироп в кофе. Мне было важно, чтобы люди приходили на работу и чувствовали себя как дома. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

У центра вакцинации на Кипсале образовалась очередь: некоторых перенаправили в Дом конгрессов

ФОТО: @andrisgrafs

Из-за проблем с планированием в центре массовой вакцинации в холле Кипсала образовалась очередь жителей, однако в службе здравоохранения пообещали, что люди без вакцин не останутся.

Что случилось? 

Представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Иева Стуре рассказала агентству LETA, что со стороны поставщика услуг вакцинации возникли проблемы в планировании, однако оперативно были направлены дополнительные бригады вакцинаторов и очереди должны постепенно иссякнуть.

Чтобы не стоять в очереди, жителей призывают, если это возможно, приходить за вакциной ближе к вечеру или связаться с поставщиком услуг вакцинации по электронной почте vakcinacija@vc4.lv, чтобы договориться о другом времени получения вакцины.

Центр пообещал работать столько, чтобы все, кто должен был получить сегодня вакцину, ее получили, сообщила служба в Twitter.

Руководитель проекта вакцинации Veselības centrs 4 Катрина Приеде указала, что вина за произошедшее лежит исключительно на ней и принесла извинения.

"То, что сегодня происходит на Кипсале - моя личная и профессиональная ошибка. Бюро вакцинации и Даниэль Павлютс здесь определенно не виновны. Я извиняюсь перед всеми и каждым. Положа руку на сердце, говорю, что мы будем работать так долго, чтобы каждый, кто должен сегодня получить вакцину, ее получил", - написала она в Twitter.

Часть стоявших в очереди перенаправили в Дом конгрессов

Для уменьшения образовавшейся очереди в центр вакцинации на Кипсале 100 человек перенаправлены и вакцинированы в Доме конгрессов, сообщил советник председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса (PP) Алексис Золднерс.

Золднерс заявил, что люди уже получили индивидуальное приглашение приехать в этот пункт вакцинации.

В Twitter-аккаунте отдела проектов вакцинации сообщили, что к 16:00 очередь в центр вакцинации на Кипсале составляет около 40 минут, поэтому центр будет работать до 20:00 и там провакцинируют всех, кто зарегистрирован.

Ситуация с вакцинацией в Латвии

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии в пятницу оставался довольно высоким - прививку получили 14 095 человек, к тому же в последний рабочий день недели было израсходовано наибольшее количество доз вакцины производителя Johnson & Johnson, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В пятницу первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4943 человека, 7510 человек получили вторую дозу, а 1642 человека были привиты вакциной J&J, для которой требуется всего одна доза.

Согласно обновленным данным, в четверг от Covid-19 были привиты 18 052 человека, в среду - 19 773 человека, во вторник - 14 664 человека, в понедельник - 10 367 человек.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 425 594 человека, а 168 587 человек завершили процесс вакцинации. По данным Центрального статистического управления, в начале марта 2021 года население Латвии составляло 1,889 млн человек, и это означает, что 22,53% жителей страны получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 8,92% завершили процесс вакцинации.

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