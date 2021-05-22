У центра вакцинации на Кипсале образовалась очередь: некоторых перенаправили в Дом конгрессов

Что случилось?

Представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Иева Стуре рассказала агентству LETA, что со стороны поставщика услуг вакцинации возникли проблемы в планировании, однако оперативно были направлены дополнительные бригады вакцинаторов и очереди должны постепенно иссякнуть.

Šodien situācija ar rindām pie vakcinācijas centra Ķīpsalā ir vēl sliktākā nekā pirms trīs nedēļām. @pavluts @krisjaniskarins @TVNET_zinas pic.twitter.com/uay3mITYyf — Andris Teikmanis (@andristeikmanis) May 22, 2021

Чтобы не стоять в очереди, жителей призывают, если это возможно, приходить за вакциной ближе к вечеру или связаться с поставщиком услуг вакцинации по электронной почте vakcinacija@vc4.lv, чтобы договориться о другом времени получения вакцины.

Центр пообещал работать столько, чтобы все, кто должен был получить сегодня вакцину, ее получили, сообщила служба в Twitter.

Руководитель проекта вакцинации Veselības centrs 4 Катрина Приеде указала, что вина за произошедшее лежит исключительно на ней и принесла извинения.

"То, что сегодня происходит на Кипсале - моя личная и профессиональная ошибка. Бюро вакцинации и Даниэль Павлютс здесь определенно не виновны. Я извиняюсь перед всеми и каждым. Положа руку на сердце, говорю, что мы будем работать так долго, чтобы каждый, кто должен сегодня получить вакцину, ее получил", - написала она в Twitter.

Tas, kas šodien notiek Ķīpsalā ir mana personīga un profesionāla kļūda. @VakcinacijaLV un @pavluts te noteikti nav vainojami. Es atvainojos ikvienam un ikkatram. Liekot roku uz sirds saku, mēs strādāsim tik ilgi, lai katrs, kam šodien vakcīna jāsaņem, to saņems. — Katrīna Priede (@katrinapriede) May 22, 2021

Часть стоявших в очереди перенаправили в Дом конгрессов

Для уменьшения образовавшейся очереди в центр вакцинации на Кипсале 100 человек перенаправлены и вакцинированы в Доме конгрессов, сообщил советник председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса (PP) Алексис Золднерс.

Золднерс заявил, что люди уже получили индивидуальное приглашение приехать в этот пункт вакцинации.

В Twitter-аккаунте отдела проектов вакцинации сообщили, что к 16:00 очередь в центр вакцинации на Кипсале составляет около 40 минут, поэтому центр будет работать до 20:00 и там провакцинируют всех, кто зарегистрирован.

Ситуация с вакцинацией в Латвии

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии в пятницу оставался довольно высоким - прививку получили 14 095 человек, к тому же в последний рабочий день недели было израсходовано наибольшее количество доз вакцины производителя Johnson & Johnson, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В пятницу первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4943 человека, 7510 человек получили вторую дозу, а 1642 человека были привиты вакциной J&J, для которой требуется всего одна доза.

Согласно обновленным данным, в четверг от Covid-19 были привиты 18 052 человека, в среду - 19 773 человека, во вторник - 14 664 человека, в понедельник - 10 367 человек.