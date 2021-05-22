В Беларуси в колонии умер 50-летний политзаключенный

Причина смерти - остановка сердца.
В колонии в Шклове "политическим" нашивают желтые бирки, писал из колонии Ашурок.
"Здесь нет недостатка в политических. Так что нет причин скучать. Тем более, что администрация издала приказ, чтобы на одежде были бирки желтого цвета, поэтому политических видно издалека", - писал Витольд.
"Что касается меня, то срок в 5 лет я воспринимаю как оценку "отлично"! Действительно, для меня это честь!" - писал Ашурок из колонии.
Ашурка судил судья Максим Филатов за закрытыми дверями по двум статьям УК: 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). По первой статье суд постановил приговорить активиста к 4 годам колонии, а по второй - к двум годам и четырем месяцам. В результате частичного сложения получилось пять лет.
Ашурок родился в 1970 году в деревне Огородники, расположенной рядом с Березовкой Лидского района. Как и многие земляки, после школы устроился на стеклозавод "Неман", где работал стеклодувом, пока завод еще немного держался и там платили какие-то зарплаты. Когда же в экономическом плане с предприятием стало совсем плохо, Витольд оттуда уволился.
После этого начал зарабатывать на жизнь строительными работами, у него была бригада, вместе с которой и ездил по объектам, доезжали до Столина. Официально был не трудоустроен.
Знаковым годом в мировоззрении Ашурка стал 2010-й, когда проходили президентские выборы.
В течение 2017-2018 гг. Витольд Ашурок вместе со своими соратниками восстановил между деревнями Малое Ольжево и Моховичи мемориал повстанцам Калиновского.
Витольд был женат более десяти лет, детей у пары не было.
Ашурка впервые задержали 9 августа, в день выборов. Суд арестовал активиста на 20 суток: 15 - за участие в несанкционированном мероприятии и 5 - за неуважение к суду, Ашурок отказался встать, когда вошел судья. Однако через пять дней его отпустили, как и почти всех, в те дни отбывавших административный арест. Однако уголовное дело было возбуждено уже тогда.
16 сентября Ашурка задержали снова. Мало того, что ему оставалось отбыть 15 суток по предыдущему приговору, так добавили еще 15 - за участие в мероприятиях в Лиде в августе-сентябре. Когда Витольду оставалось отбыть двое-трое суток, его перевели в Гродненское СИЗО по уголовной статье.