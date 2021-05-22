В Беларуси в колонии умер 50-летний политзаключенный

Причина смерти - остановка сердца.

В колонии в Шклове "политическим" нашивают желтые бирки, писал из колонии Ашурок.

"Здесь нет недостатка в политических. Так что нет причин скучать. Тем более, что администрация издала приказ, чтобы на одежде были бирки желтого цвета, поэтому политических видно издалека", - писал Витольд.

"Что касается меня, то срок в 5 лет я воспринимаю как оценку "отлично"! Действительно, для меня это честь!" - писал Ашурок из колонии.

Ашурка судил судья Максим Филатов за закрытыми дверями по двум статьям УК: 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). По первой статье суд постановил приговорить активиста к 4 годам колонии, а по второй - к двум годам и четырем месяцам. В результате частичного сложения получилось пять лет.

Ашурок родился в 1970 году в деревне Огородники, расположенной рядом с Березовкой Лидского района. Как и многие земляки, после школы устроился на стеклозавод "Неман", где работал стеклодувом, пока завод еще немного держался и там платили какие-то зарплаты. Когда же в экономическом плане с предприятием стало совсем плохо, Витольд оттуда уволился.

После этого начал зарабатывать на жизнь строительными работами, у него была бригада, вместе с которой и ездил по объектам, доезжали до Столина. Официально был не трудоустроен.

Знаковым годом в мировоззрении Ашурка стал 2010-й, когда проходили президентские выборы.

В течение 2017-2018 гг. Витольд Ашурок вместе со своими соратниками восстановил между деревнями Малое Ольжево и Моховичи мемориал повстанцам Калиновского.

Витольд был женат более десяти лет, детей у пары не было.

Ашурка впервые задержали 9 августа, в день выборов. Суд арестовал активиста на 20 суток: 15 - за участие в несанкционированном мероприятии и 5 - за неуважение к суду, Ашурок отказался встать, когда вошел судья. Однако через пять дней его отпустили, как и почти всех, в те дни отбывавших административный арест. Однако уголовное дело было возбуждено уже тогда.