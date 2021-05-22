В Литве Covid-19 заразились еще 822 человека, в Эстонии - 180

Литва

В Литве за прошедшие сутки было подтверждено 822 новых случая Covid-19, скончались восемь человек с коронавирусом, сообщает Департамент статистики Литвы.

Удельный вес положительных результатов тестов на Covid-19 в Литве составил 3,7%.

С начачала пандемии заражение новым коронавирусом всего было подтверждено у 270 376 человек, выздоровели 247 425 человек.

В свою очередь умерли в Литве 4173 заразившихся Covid-19 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4706 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 180, то есть 3,8% от общего количества.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 77 человек. В Харьюмаа 52 новых случая приходится на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 264,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 3,8% общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 22 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 178 человек с коронавирусной инфекцией. Средний возраст госпитализированных - 68 лет.