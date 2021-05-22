В Литве Covid-19 заразились еще 822 человека, в Эстонии - 180
В Литве за прошедшие сутки было подтверждено 822 новых случая Covid-19, скончались восемь человек с коронавирусом. В Эстонии - 180 новых случаев и одна смерть.
В Литве за прошедшие сутки было подтверждено 822 новых случая Covid-19, скончались восемь человек с коронавирусом. В Эстонии - 180 новых случаев и одна смерть.
Литва
В Литве за прошедшие сутки было подтверждено 822 новых случая Covid-19, скончались восемь человек с коронавирусом, сообщает Департамент статистики Литвы.
Удельный вес положительных результатов тестов на Covid-19 в Литве составил 3,7%.
С начачала пандемии заражение новым коронавирусом всего было подтверждено у 270 376 человек, выздоровели 247 425 человек.
В свою очередь умерли в Литве 4173 заразившихся Covid-19 человека.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4706 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 180, то есть 3,8% от общего количества.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 77 человек. В Харьюмаа 52 новых случая приходится на Таллинн.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 264,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 3,8% общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 22 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 178 человек с коронавирусной инфекцией. Средний возраст госпитализированных - 68 лет.
Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте старше 60 лет составляет 127 человек (71,3%).