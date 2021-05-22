Избиратели могут поменять избирательный округ только до 27 мая

В отличие от предыдущих выборов Управление по делам гражданства и миграции не отправляло по почте каждому избирателю на адрес задекларированного места жительства письмо с информацией, на каком избирательном участке избиратель зарегистрирован на выборы.

Каждый избиратель может найти избирательные участки в своем округе на сайте ЦИК "www.cvk.lv" в разделе "Избирательные участки". В свою очередь узнать свой округ можно на сайте PMLP)в разделе электронных услуг "Выяснение избирательного участка". Также узнать об избирательном участке и округе, где избиратель зарегистрирован для участия в выборах, можно по справочному номеру ЦИК 67049999. Телефон работает каждый день с 9:00 до 20:00.

В муниципальных выборах имеют право участвовать граждане Латвии и государств-членов Европейского союза в возрасте от 18 лет, зарегистрированные по месту жительства на административной территории соответствующего самоуправления (кроме Риги) не менее чем за 90 дней до дня выборов, или те, кто владеет недвижимостью в соответствующем самоуправлении.