Главное за 22 мая ⟩ Цветы у посольства Канады, VIP-зрители на стадионе и финал "Евровидения-2021"
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
После матча сборных Латвии и Канады на чемпионате мира по хоккею 2021 года болельщики латвийской сборной отправились к посольству Канады, чтобы возложить цветы. Посол Канады в Латвии Кевин Рекс оказался человеком с чувством юмора - он вышел к собравшимся у посольства и даже сделал селфи на фоне цветов. А прямо сейчас сборная Латвии проводит свой второй матч на чемпионате мира против сборной Казахстана. Следите за текстовой онлайн-трансляцией вместе с нами!
За победой сборной Латвии над Канадой в матче открытия чемпионата мира в пятницу на стадионе наблюдали многие известные в обществе люди. Для хоккейных болельщиков вход в ледовые арены во время чемпионата мира закрыт, так как этого не позволяют действующие эпидемиологические ограничения. Впрочем, во время матча Латвии и Канады в ложах приглашенных гостей была видна компания людей, у которых нет прямой связи с хоккеем или же их репутация оценивается как неоднозначная.
22 мая в Роттердаме проходит 65-й международный конкурс "Евровидение". К сожалению, Латвия не смогла пройти дальше. Наша страна не выходила в финал конкурса "Евровидение" с 2016 года. Но это не повод не болеть за другие страны! RUS TVNET предлагает следить за конкурсом в текстовой трансляции. Начало в 22:00. О прогнозах на победу - тут!
Двусторонняя Вайдавас: в Пурвциемсе изменились маршруты общественного транспорта. Rīgas satiksme сообщает, что в связи с проведением 1-го этапа строительных работ на участке Восточной магистрали "улица Иерикю – улица Виеталвас" с субботы, 22 мая, будут изменения в маршрутах и расписании движения 13-го, 16-го, 17-го троллейбуса и 48-го автобуса. Временно закрыта остановка "улица Старкю".
Коронавирус:
За сутки выявлено 411 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,1%. Умерли 14 человек с коронавирусом. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 405 случаев в четверг до 386,9 случаев в пятницу. За прошедшие сутки госпитализированы 62 пациента с Covid-19, а выписаны - 93. Таким образом, всего в стационарах лечатся 576 коронавирусных пациентов, что является наименьшим числом с 3 декабря.
Из-за проблем с планированием в центре массовой вакцинации в холле Кипсала образовалась очередь жителей, однако в службе здравоохранения пообещали, что люди без вакцин не останутся. Представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Иева Стуре рассказала, что со стороны поставщика услуг вакцинации возникли проблемы в планировании, однако оперативно были направлены дополнительные бригады вакцинаторов и очереди постепенно иссякли. Сто человек перенаправили в Дом конгрессов.
В Литве за прошедшие сутки было подтверждено 822 новых случая Covid-19, скончались восемь человек с коронавирусом, сообщает Департамент статистики Литвы. За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4706 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 180, то есть 3,8% от общего количества.
За руль нельзя. Женщина не может продлить права, так как сидит на самоизоляции. 13 мая у Диты закончился срок действия водительских прав. Она заранее запланировала посещение CSDD, однако визит пришлось отменить из-за статуса контактного лица, сообщает передача Bez Tabu.
На Сейшельских островах от коронавируса вакцинировано больше человек на душу населения, чем в любой другой стране мира. Но число случаев заболевания ковидом на островах, где живет всего около 100 тысяч человек, резко возросло. В апреле число новых случаев было стабильным и составляло около 50 в день. К середине мая количество случаев увеличилось до 400. Почему?
С 7 июня Испания откроет свои двери всем вакцинированным туристам. "С 7 июня все вакцинированные люди и их семьи будут приветствоваться в нашей стране, Испании, независимо от страны их происхождения", - сказал премьер-министр страны Педро Санчес на Международной туристической выставке в Мадриде.
Почитать, чтобы отвлечься:
"Пустая арена - ощущения странные", или Как я сходил на уже легендарный матч Латвии против Канады. Пока правительство думает и все никак не может решить - пускать зрителей на чемпионат мира по хоккею или нет - спортивному редактору RUS TVNET довелось побывать в "Арене Рига" на первом матче сборной Латвии на турнире. Переполненный эмоциями он поспешил поделиться.
Его "Мармеладный дом" рвет TikTok. Любимчик девушек Иван Ржевский - кто он? "Я сомневаюсь, что чувак с накрашенным лицом навредит кому-то. Только чьему-то маленькому мирку из области "накрашенных ногтей никогда не видел". Это всего-лишь краска", - говорит тиктокер Иван Ржевский. Его трек "Мармеладный дом" едва выпущен, а уже стал чрезвычайно популярен в TikTok. Знакомимся ближе.
Фаза и Вольт дождались первенца. Ранее другая самка вытолкнула из гнезда единственное на тот момент яйцо. Работники АО Sadales tīkls, наблюдая за белыми аистами, гнездо которых находится на одной из опор воздушной электролинии и которым зрители дали имена Фаза и Вольт, сегодня утром, 22 мая, дождались появления первого птенца.
Материал дня:
8 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) позаботился о потенциальном прецеденте для многих дальнейших судопроизводств. В частности, суд решил, что у государств есть право требовать вакцинации детей и обязательная вакцинация не противоречит основным демократическим ценностям общества.