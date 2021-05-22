Главное за 22 мая ⟩ Цветы у посольства Канады, VIP-зрители на стадионе и финал "Евровидения-2021"

События дня:

После матча сборных Латвии и Канады на чемпионате мира по хоккею 2021 года болельщики латвийской сборной отправились к посольству Канады, чтобы возложить цветы. Посол Канады в Латвии Кевин Рекс оказался человеком с чувством юмора - он вышел к собравшимся у посольства и даже сделал селфи на фоне цветов. А прямо сейчас сборная Латвии проводит свой второй матч на чемпионате мира против сборной Казахстана. Следите за текстовой онлайн-трансляцией вместе с нами!

За победой сборной Латвии над Канадой в матче открытия чемпионата мира в пятницу на стадионе наблюдали многие известные в обществе люди. Для хоккейных болельщиков вход в ледовые арены во время чемпионата мира закрыт, так как этого не позволяют действующие эпидемиологические ограничения. Впрочем, во время матча Латвии и Канады в ложах приглашенных гостей была видна компания людей, у которых нет прямой связи с хоккеем или же их репутация оценивается как неоднозначная.

22 мая в Роттердаме проходит 65-й международный конкурс "Евровидение". К сожалению, Латвия не смогла пройти дальше. Наша страна не выходила в финал конкурса "Евровидение" с 2016 года. Но это не повод не болеть за другие страны! RUS TVNET предлагает следить за конкурсом в текстовой трансляции. Начало в 22:00. О прогнозах на победу - тут!

Двусторонняя Вайдавас: в Пурвциемсе изменились маршруты общественного транспорта. Rīgas satiksme сообщает, что в связи с проведением 1-го этапа строительных работ на участке Восточной магистрали "улица Иерикю – улица Виеталвас" с субботы, 22 мая, будут изменения в маршрутах и расписании движения 13-го, 16-го, 17-го троллейбуса и 48-го автобуса. Временно закрыта остановка "улица Старкю".

Коронавирус:

За сутки выявлено 411 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,1%. Умерли 14 человек с коронавирусом. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 405 случаев в четверг до 386,9 случаев в пятницу. За прошедшие сутки госпитализированы 62 пациента с Covid-19, а выписаны - 93. Таким образом, всего в стационарах лечатся 576 коронавирусных пациентов, что является наименьшим числом с 3 декабря.

Из-за проблем с планированием в центре массовой вакцинации в холле Кипсала образовалась очередь жителей, однако в службе здравоохранения пообещали, что люди без вакцин не останутся. Представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Иева Стуре рассказала, что со стороны поставщика услуг вакцинации возникли проблемы в планировании, однако оперативно были направлены дополнительные бригады вакцинаторов и очереди постепенно иссякли. Сто человек перенаправили в Дом конгрессов.