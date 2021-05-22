NVD: Информация в соцсетях о смерти молодого человека после вакцинации - ложь

Сообщение NVD

Uzmanību! ⚠️ Informācija, kas tiek izplatīta sociālajos tīklos, par to, ka pēc vakcīnas saņemšanas miris jauns vīrietis, neatbilst patiesībai! ❌ Nevienā no Rīgas vai citu pilsētu vakcinācijas centriem nekas tāds nav noticis. — NVD (@VMNVD) May 22, 2021

"Внимание! Распространяемая в социальных сетях информация о том, что после вакцинации умер молодой человек, не соответствует действительности! Ничего подобного не происходило ни в одном из центров вакцинации Риги или других городов", - говорится в посте NVD.

В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что Министерство здравоохранения планирует обратиться в полицию, чтобы правоохранительные органы оценили ответственность авторов поста, в котором утверждается обратное.

До сих пор в Латвии от Covid-19 привились 425 600 человек. Национальная служба здравоохранения не выявила ни одного случая смерти, где была бы доказана связь с вакциной.

О вакцинации в субботу

В субботу в крупных центрах вакцинации в Латвии против Covid-19 были вакцинированы 8017 человек, сообщила представитель отдела проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения Иева Стуре.

Больше всего человек были вакцинированы в большом центре вакцинации на Кипсале - всего 2055 человек, в Елгаве - 966 человек, в пункте вакцинации Дома конгрессов - 616 человек, в центре ATTA - 561 человек, в пункте вакцинации Рижского центрального рынка - 521, в Юрмале - 561, в Бауске - 246, в Даугавпилсе - 294, в Лиепае - 223, в Тукумсе - 297, в Валмиере - 288, в Резекне - 180, в Алуксне - 149, в Вентспилсе - 172, в Марупе - 148, в Кулдиге - 291, в Кекаве - 243 и в Цесисе - 206 человек.

Из-за проблем с планированием в центре массовой вакцинации на Кипсале образовалась очередь, но, продлив время работы центра, обещали обслужить всех, у кого была запись сюда на сегодня. 100 человек перенаправили в Дом конгрессов.