"Атлетико" впервые с 2014 года стал чемпионом Испании по футболу
В 38-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Атлетико" обыграл "Вальядолид" со счётом 2:1 и стал чемпионом сезона-2020/21.
В 38-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Атлетико" обыграл "Вальядолид" со счётом 2:1 и стал чемпионом сезона-2020/21.
Подопечные Диего Симеоне набрали в итоге 86 очков и опередили занявший второе место мадридский "Реал" на два очка. В тройку лучших попала также "Барселона" (79 очков).
"Атлетико" выиграл чемпионат страны в 11-й раз в истории и во второй раз при Симеоне. Аргентинец приводил "Атлетико" к чемпионству в сезоне-2013/14. Диего Симеоне также становился чемпионом в составе "матрасников" как игрок в 1996 году.
Лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2020/2021 стал Лионель Месси. На счету аргентинца 30 голов в 35 матчах. Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в пятый раз подряд.
Второе место в списке бомбардиров заняли Карим Бензема ("Реал") и Жерар Морено ("Вильярреал"), которые забили по 23 гола. На третьем месте - форвард "Атлетико" Луис Суарес (21 мяч).