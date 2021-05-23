"Атлетико" впервые с 2014 года стал чемпионом Испании по футболу

Подопечные Диего Симеоне набрали в итоге 86 очков и опередили занявший второе место мадридский "Реал" на два очка. В тройку лучших попала также "Барселона" (79 очков).

"Атлетико" выиграл чемпионат страны в 11-й раз в истории и во второй раз при Симеоне. Аргентинец приводил "Атлетико" к чемпионству в сезоне-2013/14. Диего Симеоне также становился чемпионом в составе "матрасников" как игрок в 1996 году.

Лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2020/2021 стал Лионель Месси. На счету аргентинца 30 голов в 35 матчах. Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в пятый раз подряд.