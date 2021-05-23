Процесс вакцинации от Covid-19 завершили почти 10% жителей Латвии

В субботу в центрах массовой вакцинации Латвии от Covid-19 привили 8017 человек. Сегодня последние данные НЗС показывают, что вчера в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 2194 человек, вторую дозу - 4558 человек, и 681 человек был привит вакциной J&J, для которой требуется только одна доза.

Согласно обновленным данным, в пятницу от Covid-19 были привиты 15 375 человек, в четверг - 18 996 человек, в среду - 20 596 человек, во вторник - 14 956 человек и в понедельник - 10 431 человек.

В целом в Латвии 429 911 человек получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 175 714 человек завершили процесс вакцинации. Всего в стране было использовано 605 625 доз вакцин от Covid-19.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), на начало марта 2021 года население Латвии составляло 1,889 млн человек, и это означает, что 22,76% населения получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 9,30% завершили процесс вакцинации.