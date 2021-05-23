За сутки выявлено 233 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 4,9%

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте 70-79 лет,

два человека - в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2325 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 386,9 случаев в пятницу до 366 случаев в субботу.

За прошедшие сутки сделано 4742 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,9%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 130 945 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 38 пациентов с Covid-19, выписано 11 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 2

В настоящее время на лечении в больницах находятся 590 пациентов с Covid-19.

Состояние 508 пациентов характеризуется как среднетяжелое, 82 - как тяжелое.