За сутки выявлено 233 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 4,9%

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:
- один человек - в возрасте 70-79 лет,
- два человека - в возрасте 80-89 лет.
За время пандемии в Латвии скончались 2325 больных Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 386,9 случаев в пятницу до 366 случаев в субботу.
За прошедшие сутки сделано 4742 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,9%.
С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 130 945 человек.
За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 38 пациентов с Covid-19, выписано 11 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В настоящее время на лечении в больницах находятся 590 пациентов с Covid-19.
Состояние 508 пациентов характеризуется как среднетяжелое, 82 - как тяжелое.
С начала пандемии из латвийских больниц выписано 12 939 человек, перенесших Covid-19.