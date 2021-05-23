Вс, 23.05.2021
То, что сегодня происходит на Кипсале - моя личная и профессиональная ошибка. Бюро вакцинации и Даниэль Павлютс здесь определенно не виновны. Я извиняюсь перед всеми и каждым. Катрина Приеде, руководитель проекта вакцинации Veselības centrs 4
Катрина Приеде, руководитель проекта вакцинации Veselības centrs 4

За сутки выявлено 233 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 4,9%
Госпитализировано 38 пациентов

Люди отдыхают на уличной террасе в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 233 новых случая Covid-19, умерли три человека с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте 70-79 лет,
  • два человека - в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2325 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 386,9 случаев в пятницу до 366 случаев в субботу.

За прошедшие сутки сделано 4742 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,9%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 130 945 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 38 пациентов с Covid-19, выписано 11 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время на лечении в больницах находятся 590 пациентов с Covid-19.

Состояние 508 пациентов характеризуется как среднетяжелое, 82 - как тяжелое.

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 12 939 человек, перенесших Covid-19.

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