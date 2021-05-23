Убытки владельца Galerija Centrs в прошлом году составили 8,092 млн евро

Согласно отчету руководства компании, причиной прошлогодних убытков стало снижение справедливой стоимости инвестиционной собственности. Совокупные активы BH Galerija Centrs на 31 декабря 2020 года составляли 68,677 млн евро.

Недвижимость BH Galerija Centrs общей арендной площадью 20 022 кв.м. в прошлом году была сдана в аренду лишь частично.

В прошлом году компания продолжила внедрение новой концепции торгового центра, улучшала структуру арендаторов, привлекая арендаторов с мировым именем, а также работала над улучшением инфраструктуры. Чтобы обеспечить непрерывность коммерческой деятельности и ликвидность BH Galerija Centrs, руководство компании предложило арендаторам скидки на арендную плату, позволило отсрочить платежи, пересмотрело и снизило эксплуатационные расходы.

Руководство BH Galerija Centrs не предполагает, что влияние кризиса Covid-19 на компанию будет значительным. При этом предприятие признает, что ограничения, связанные с пандемией, могут негативно сказаться на BH Galerija Centrs в долгосрочной перспективе.

В 2019 году оборот BH Galerija Centrs составил 7,532 млн евро, а прибыль - 4,033 млн евро.