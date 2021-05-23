Видео ⟩ В честь ЧМ по хоккею снят имиджевый клип о Риге. Он обошелся почти в 10 000 евро

Как сообщило управление по коммуникации Рижской думы, в честь проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею Рижская дума создала видеоклип о столице Латвии, где "уникальный шарм Риги отражается через слышимый в городе поток звуков".

В воскресенье мэр Риги Мартиньш Стакис в соцсетях распространил видео, на котором у талисмана чемпионата мира, ежа Спайки, он приветствует как фанатов, так и лучших хоккеистов мира с прибытием в Ригу.

В ожидании хоккейного праздника Стакис также опубликовал видео, на котором на английском языке поздравляет с началом чемпионата как выдающихся хоккеистов мира, так и хоккейных фанатов, которые будут следить за чемпионатом в Риге и по всему миру.

🏒 Riga welcomes the world's best hockey teams and players! Our city is ready for the biggest hockey event of the year – the @IIHFHockey @2021iihfworlds championship in Riga! Let's have a wonderful hockey celebration! And may the best team win! pic.twitter.com/9wn6kWdieL — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 21, 2021

"Латвия - хоккейная держава. Проведение этого чемпионата означает для нас очень много - пусть нас всех объединяет этот хоккейный праздник! И пусть победит сильнейший", - говорит в опубликованном в соцсетях видео Стакис.

Как выяснило агентство LETA, творческую концепцию имиджевого рекламного клипа "Riga Sounds Like an Adventure" предложил отдел цифрового маркетинга управления коммуникации в сотрудничестве с Рижским агентством инвестиций и туризма.

Этот имиджевый клип в дальнейшем будет использоваться в репрезентации Риги как для привлечения инвестиций, так и для популяризации туризма.

Видео сняло предприятие EnterGroup. Расходы на клип составили 9900 евро.

В упомянутую сумму входят создание сценария, съемка и монтаж.