Вс, 23.05.2021
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Национальная служба здравоохранения

Видео ⟩ В честь ЧМ по хоккею снят имиджевый клип о Риге. Он обошелся почти в 10 000 евро

ФОТО: скриншот видео

Посвященный чемпионату мира имиджевый видеоролик о Риге обошелся думе в 10 000 евро, сообщает агентство LETA.

Как сообщило управление по коммуникации Рижской думы, в честь проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею Рижская дума создала видеоклип о столице Латвии, где "уникальный шарм Риги отражается через слышимый в городе поток звуков".

В воскресенье мэр Риги Мартиньш Стакис в соцсетях распространил видео, на котором у талисмана чемпионата мира, ежа Спайки, он приветствует как фанатов, так и лучших хоккеистов мира с прибытием в Ригу.

В ожидании хоккейного праздника Стакис также опубликовал видео, на котором на английском языке поздравляет с началом чемпионата как выдающихся хоккеистов мира, так и хоккейных фанатов, которые будут следить за чемпионатом в Риге и по всему миру.

"Латвия - хоккейная держава. Проведение этого чемпионата означает для нас очень много - пусть нас всех объединяет этот хоккейный праздник! И пусть победит сильнейший", - говорит в опубликованном в соцсетях видео Стакис.

Как выяснило агентство LETA, творческую концепцию имиджевого рекламного клипа "Riga Sounds Like an Adventure" предложил отдел цифрового маркетинга управления коммуникации в сотрудничестве с Рижским агентством инвестиций и туризма.

Этот имиджевый клип в дальнейшем будет использоваться в репрезентации Риги как для привлечения инвестиций, так и для популяризации туризма.

Видео сняло предприятие EnterGroup. Расходы на клип составили 9900 евро.

В упомянутую сумму входят создание сценария, съемка и монтаж.

Чтобы выяснить автора фильма, был проведен ценовой опрос.

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