Фото ⟩ Алеся Кафельникова вышла замуж за экс-возлюбленного Светланы Ходченковой

Напомним, недавно в СМИ появились слухи о том, что Алеся скоро станет мамой. Даже появились какие-то фотографии. Модель пришла на праздник звездного стилиста Алеко Надиряна. Там были Анастасия Решетова и Лиза Пескова. Лиза сняла сторис, на которые попала и беременная Кафельникова. Платье у нее было свободного кроя, но журналисты все разглядели.

Представители прессы стали подозревать, что Алеся в положении еще в феврале, но тогда сама звезда все опровергла. Но теперь понятно, что эти разговоры - правда. Источники говорят, что модель на пятом-шестом месяце.

В субботу, 22 мая, Кафельникова разместила в соцсетях фотографию со свадебным букетом в руках и отметила, что чувствует себя как Золушка из сказки. Так Алеся дала понять, что вышла замуж за Георгием Петришина.

"Теперь я наконец-то знаю, что чувствовала диснеевская Золушка, когда нашла своего принца", - написала под фото модель.

Впервые о романе модели и бизнесмена Георгия Петришина стало известно осенью прошлого года. Сначала Алеся пыталась засекретить эту связь, но вскоре стала показывать совместные фото с избранником.