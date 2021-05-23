15 пожаров, 15 пострадавших в ДТП, 15 пьяных за рулем. Криминальная сводка за сутки

В 18:54 был получен вызов в Лиепаю, где в квартире на первом этаже многоквартирного дома пригорела еды на площади в 0,5 кв. метра. В пожаре пострадали два человека, которые были переданы Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Кроме того, помощь спасателей потребовалась одному человеку, заблудившемуся в лесу в волости Юмправас Лиелвардского края. Спасатели помогли человеку выбраться из лесного массива с помощью звуковых сигналов.

Всего за сутки Пожарно-спасательная служба получила 51 вызов, 15 из них были связаны с пожарами, 27 - со спасательными работами, а девять оказались ложными.

Пьяные водители

В субботу на латвийских дорогах были задержаны 15 водителей, которые управляли автомашиной в нетрезвом виде, и один водитель - под воздействием наркотиков, агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

В Рижском районе днем были остановлены пять нетрезвых водителей, в Земгале - три, в Курземе - четыре и один водитель был в состоянии наркотического опьянения, два водителя в Латгале и в Видземе один водитель были задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В минувшие сутки было составлено 162 протокола об административном правонарушении о превышении разрешенной скорости движения на дорогах Латвии и два протокола об агрессивном вождении.

По информации Госполиции, за субботу сотрудники полиции составили 376 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

Пострадавшие в ДТП

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 15 человек, из них один пешеход и четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

В Рижском районе пострадали девять человек, из них трое - велосипедистов, трое (один пешеход и один велосипедист) пострадали в ДТП в Земгале, в Видземе пострадавших также было трое.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 86 ДТП, из них 14 - с пострадавшими, но ни в одном происшествии погибших не было.