"Он был чёртовым монстром". Тайсон рассказал, какого боксёра было тяжелее всего нокаутировать

Тайсон за свою карьеру одержал 50 побед. В 44 из этих боёв соперник Тайсона не дождался гонга об окончании боя.

Поэтому нет сомнений, что Тайсон был одним из лучших нокаутёров в истории бокса. Однако и для боксёров такого калибра находится противник, чью челюсть невозможно "выломать".

Для Тайсона таким соперником стал Эвандер Холифилд, которому Железный Майк проиграл дважды.

"Чёртов Холифилд. Да, он был чёртовым монстром. [Чтобы победить], его нужно было застрелить", - вспоминает Тайсон. 3

Тайсон в конце прошлого года вернулся в боксёрский ринг и вышел на бой против Роя Джонса-младшего. Уже долгое время звучат речи о третьем бое Тайсона и Холифилда, однако ничего более конкретного не известно.

Железный Майк за время своей карьеры пять раз был и с другой стороны нокаута. У легендарного боксёра спросили, помнит ли он разы, когда был нокаутирован?

"Да, все. Я никогда не терял сознание. Я помню все разы, когда был нокаутирован. Это интересно. Ты никогда не знаешь, когда это произойдёт. Некоторые парни нокаутированы, но они еще борются", - рассказал Тайсон. 3

Кроме того, Железный Майк обозначил сценарии, при которых бой может завершиться нокаутом: "Иногда ты осознаешь, что сильно попал по сопернику. Просто прямым ударом, который по нему прошёл. В следующий момент он уже храпит. Иногда они храпят... Бывали случаи, когда попадаешь по сопернику и он остается в сознании, но его ноги не слушаются".