"Он был чёртовым монстром". Тайсон рассказал, какого боксёра было тяжелее всего нокаутировать

Тайсон за свою карьеру одержал 50 побед. В 44 из этих боёв соперник Тайсона не дождался гонга об окончании боя.
Поэтому нет сомнений, что Тайсон был одним из лучших нокаутёров в истории бокса. Однако и для боксёров такого калибра находится противник, чью челюсть невозможно "выломать".
Для Тайсона таким соперником стал Эвандер Холифилд, которому Железный Майк проиграл дважды.
"Чёртов Холифилд. Да, он был чёртовым монстром. [Чтобы победить], его нужно было застрелить", - вспоминает Тайсон.
Тайсон в конце прошлого года вернулся в боксёрский ринг и вышел на бой против Роя Джонса-младшего. Уже долгое время звучат речи о третьем бое Тайсона и Холифилда, однако ничего более конкретного не известно.
Железный Майк за время своей карьеры пять раз был и с другой стороны нокаута. У легендарного боксёра спросили, помнит ли он разы, когда был нокаутирован?
"Да, все. Я никогда не терял сознание. Я помню все разы, когда был нокаутирован. Это интересно. Ты никогда не знаешь, когда это произойдёт. Некоторые парни нокаутированы, но они еще борются", - рассказал Тайсон.
Кроме того, Железный Майк обозначил сценарии, при которых бой может завершиться нокаутом: "Иногда ты осознаешь, что сильно попал по сопернику. Просто прямым ударом, который по нему прошёл. В следующий момент он уже храпит. Иногда они храпят... Бывали случаи, когда попадаешь по сопернику и он остается в сознании, но его ноги не слушаются".
Тайсон уже многократно указывал, что его бой с Джонсом - не последний в карьере, и он хотел бы вернуться на ринг. Среди его потенциальных соперников звучит имя Эвандера Холифилда, но сам Железный Майк высказался, что побоксировал бы с другим бывшим соперником - Ленноксом Льюисом.