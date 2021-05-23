В Литве за сутки выявлено 459 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 103

Литва

В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 подтверждено у 459 человек, скончались 11 зараженных вирусом человек, сообщает Департамент статистики.

За прошедшие сутки было сделано 9718 анализов, таким образом удельный вес положительных результатов составил 4,7%.

В целом с начала пандемии заражение новым коронавирусом было подтверждено у 270 849 человек, а выздоровели 247 662 человека.

В целом в Литве умерло 4185 человек, у которых был диагностирован Covid-19.

В больницах сейчас лечатся 1076 пациентов с коронавирусом, 109 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, 51 больному необходима искусственная вентиляция легких. В лечении 899 пациентов используются кислородные маски.

По данным Департамента статистики, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Литве на 23 мая составляет 464,7 случая.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 3488 тестов на коронавирус, из которых 103 или 3% оказались положительными.

Об этом сообщил департамент здоровья, отметив, что больше всего положительных тестов (43) выявили в Харьюмаа, в том числе 33 - в Таллинне.

По положению на утро 23 мая в больницах находятся 183 человека с коронавирусной инфекцией. Средний возраст госпитализированных пациентов - 67 лет.

За прошедшие сутки не зафиксировали смертей от последствий коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 1240 человек от осложнений, вызванных коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 260,05 случая на 100 000 человек.