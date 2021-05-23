Видео ⟩ Лолита об изменах, романе с бандитом и Алексее Навальном: "Я сама сгубила эти отношения"

Об успехе

Лолита призналась, что она никогда никому ничего не доказывает кроме себя. Она искренне восхищается молодыми артистами и не реагирует на хейт. Артистка объяснила, что если она ощущает спад популярности, то начинает искать себя в чем-то новом и развиваться творчески: "Самое страшное - это зависимость от успеха... Это не может быть сверхцелью".

О политике и Алексее Навальном

Лолита отмечает, что она всегда была такой прямолинейной и откровенной. Но сейчас она следит за тем, что говорит, потому что боится за свою семью. Чаще всего это касается политики. Милявская не стала отрицать, что у нее вызывает уважение Алексей Навальный, но на митинги она не выйдет, потому что ей страшно за ее родных.

О прививке от коронавируса

Прививку от коронавируса она не рекламирует, но многие в ее окружении сделали. У всех все прошло хорошо. Сама Лолита не прививалась. У нее невероятно высокий показатель антител - 1400. Они растут. Потому ей врачи не рекомендовали прививаться. Как Милявская объяснила, что она генетически не расположена к вирусам. По словам певицы, она не может заразиться не только Covid-19, но и СПИДом.

О 90-х, браке с Цекало и романе с бандитом

Лолита Милявская подчеркнула, что если тебе оказывали внимание влиятельные люди тех лет, то они себя вели себя уважительно, если ты сам себя вел хорошо. Если они и ухаживали, то делали это максимально корректно.

"Мне очень повезло", - указала она.

Вместе с Александром Цекало Лолита прожила вместе почти 12 лет. Они стали известны как кабаре-дуэт "Академия". Звезда не скрывает, что уже тогда их отношения были на грани. В последние годы семейной жизни чувства окончательно охладели. Певица стала изменять мужу.

Однажды они с Цекало должны были выступать для человека, который недавно вышел из тюрьмы. С одним из его окружения у артистки начался роман. Она считает, что эти отношения были самыми красивыми в ее жизни.

"Я ушла из дуэта "Академия" прямиком к нему. Он долго добивался", - призналась Лолита.

Он много старался помогать Милявской, а она этого не знала:

"Не могу сказать, что я все принимала. При мне никогда не было серьезных разговоров, он, наоборот, очень много старался сделать для меня, помочь мне. Потому что я ушла из "Академии" с огромным комплексом: мол, никому не нужна как певица... Я боялась, а тот мужчина сделал очень многое, чтобы я в себя поверила. У меня была блокада, меня практически не брали на работу. Он иногда договаривался, сам платил деньги, а я не знала".

Певица вспоминает, что в период ухаживания он подъезжал к ней на машине в переулке. Они долго целовались. Цекало она говорила, что ушла гулять с собакой. Позже ее возлюбленного застрелили.

Единственная дочь Лолиты Милявской родилась не от Цекало: "Это была моя первая попытка уйти из дуэта "Академия", из отношений, которые давно прекратились, а работа очень держала. Мне было страшно разрывать этот круг. Думаю, что и мой партнер тоже. Это была моя первая попытка уйти. Она не закончилась хорошо. Его тоже застрелили".

Александру Цекало она рассказала об измене после того, как ее возлюбленного убили. Супруги тогда не расстались, но сохранять уже было нечего. Милявская отметила, что ей стала все равно на мнение общественности в тот момент, когда она поняла, что из-за социума потеряла самые свои дорогие отношения. Лолита волновалась из-за того, что о ней будут говорить.

"Я сама сгубила эти отношения", - подытожила она.