Самый быстрый гол чемпионата и первая победа Норвегии

Великобритания - Словакия

Сборная Словакии одержала вторую победу подряд на чемпионате мира в Риге. На этот раз словаки оказались сильнее команды Великобритании - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Счёт в матче был открыт уже на 25-й секунде благодаря точному броску Марека Гривика. Этот гол стал самым быстрым на ЧМ-2021. На 23-й минуте британцам удалось сравнять счёт усилиями Лиаса Кирка, но всего две минуты спустя Роберт Лантоши снова вывел словаков вперёд.

После этого матча словаки с 6 очками делят первое место группы "А" вместе с командой Олимпийского комитета России (ОКР). Великобритания потерпела поражение в обоих матчах чемпионата и занимает последнее место в группе.

Норвегия - Италия

Первую победу на турнире одержала сборная Норвегии, которая в "Арена Рига" нанесла второе подряд поражение сборной Италии - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Голами в составе норвежцев отметились Матс Россели Ольсен и Матиас Треттенес, который оформил хет-трик. Единственный гол в составе сборной Италии на счету Даниэля Франка.

Норвегия с тремя очками поднялась на четвёртое место группы "В", а Италия без очков занимает последнее, восьмое место в группе. Завтра, 24 мая, сборная Италии встретится с командой Латвии.

В 16:15 состоится ещё два матча чемпионата мира, в которых Швеция сыграет с Беларусью, а действующий чемпион мира Финляндия скрестит клюшки с Казахстаном.

В завершении третьего игрового дня Дания в Олимпийском спортивном центре сыграет с командой Швейцарии, а Канада в "Арена Рига" померится силами с США. Оба матча начнутся в 20:15.