"Валмиера" неожиданно уступила на выезде "Спартаку"
В воскресенье, 23 мая, состоялось два матча в рамках очередного тура чемпионата Латвии по футболу.
В воскресенье, 23 мая, состоялось два матча в рамках очередного тура чемпионата Латвии по футболу.
Спартак - Валмиера 1:0
Юрмальский "Спартак" у себя дома неожиданно обыграл одного из лидеров чемпионата Латвии "Валмиеру", для которой это поражение стало вторым в текущем сезоне.
Единственный гол в матче на 14-й минуте забил нигериец Ричард Фрайдей, который реализовал 11-метровый удар. Шесть минут спустя "спартаковцы" могли удвоить преимущество в счёте, но "Валмиеру" после удара Абиодуна Огунийи выручила перекладина.
Главный тренер "Валмиеры" Тамаз Пертия был настолько недоволен действиями своих игроков, что с 24-й по 32-ю минуту произвёл три замены. Правда, это не помогло команде достичь желанного результата.
Лиепая - Вентспилс 3:1
"Лиепая" у себя дома одержала уверенную победу над "Вентспилсом". Стоит отметить, что первое дерби Курземе текущего сезона также завершилось победой лиепайчан (1:0).
Счёт в матче на 32-й минуте открыл бразилец Додо, который с близкого расстояния нанёс точный удар головой. На 44-й минуте Эдуард Тиденбергс удвоил преимущество "Лиепаи", поразив ворота соперника сильным ударом с 16 метров.
На 56-й минуте после удара Тиденбергса мяч задел Юрия Ткачука и оказался в воротах "Вентспилса" в третий раз. "Жёлто-синие" сумели отыграть один мяч за 5 минут до конца основного времени - гол престижа провёл Владимир Мукин.
Отметим, что в заявке "Лиепаи" на игру с "Вентспилсом" отсутствовал лучший бобардир клуба Артур Карашаускас, который в этом сезоне забил четыре мяча.
Завтра, 24 мая, очередной тур "Вирслиги" продолжится ещё двумя матчами - "Ноа" сыграет с "Меттой", а действующий чемпион Латвии "Рига" отправится в гости к "Даугавпилсу".