"Валмиера" неожиданно уступила на выезде "Спартаку"

Спартак - Валмиера 1:0

Юрмальский "Спартак" у себя дома неожиданно обыграл одного из лидеров чемпионата Латвии "Валмиеру", для которой это поражение стало вторым в текущем сезоне.

Единственный гол в матче на 14-й минуте забил нигериец Ричард Фрайдей, который реализовал 11-метровый удар. Шесть минут спустя "спартаковцы" могли удвоить преимущество в счёте, но "Валмиеру" после удара Абиодуна Огунийи выручила перекладина.

Главный тренер "Валмиеры" Тамаз Пертия был настолько недоволен действиями своих игроков, что с 24-й по 32-ю минуту произвёл три замены. Правда, это не помогло команде достичь желанного результата.

Лиепая - Вентспилс 3:1

"Лиепая" у себя дома одержала уверенную победу над "Вентспилсом". Стоит отметить, что первое дерби Курземе текущего сезона также завершилось победой лиепайчан (1:0).

Счёт в матче на 32-й минуте открыл бразилец Додо, который с близкого расстояния нанёс точный удар головой. На 44-й минуте Эдуард Тиденбергс удвоил преимущество "Лиепаи", поразив ворота соперника сильным ударом с 16 метров.

На 56-й минуте после удара Тиденбергса мяч задел Юрия Ткачука и оказался в воротах "Вентспилса" в третий раз. "Жёлто-синие" сумели отыграть один мяч за 5 минут до конца основного времени - гол престижа провёл Владимир Мукин.

Отметим, что в заявке "Лиепаи" на игру с "Вентспилсом" отсутствовал лучший бобардир клуба Артур Карашаускас, который в этом сезоне забил четыре мяча.