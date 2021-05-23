Беларусь и Казахстан одержали сенсационные победы, обыграв Швецию и Финляндию

Швеция - Беларусь

Чемпионат мира по хоккею в Риге не перестаёт удивлять - сборная Беларуси сенсационно обыграла команду Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу в матче в начале третьего периода забросил Герман Нестеров, которому ассистировали Михаил Стефанович и Станислав Лопачук.

Стоит отметить, что Беларусь лишь во второй раз в истории обыграла Швецию. Предыдущий успех белорусов в матчах со скандинавами датируется 2002 годом, когда они сенсационно обыграли шведов в 1/4 финала Олимпийских игр, победив со счётом 4:3. Ни разу сборная Беларуси не обыгрывала Швецию на чемпионатах мира.

Для Швеции это поражение стало уже вторым на турнире. Ранее шведы уступили датчанам со счётом 3:4. Беларусь также начала турнир с поражения (2:5 от Словакии), но благодаря сегодняшней победе поднялась на пятое место в группе "А".

Казахстан - Финляндия

Ещё одна сенсационная победа состоялась в параллельном матче Казахстана и Финляндии, который проходил в "Арена Рига". Сборная Казахстана впервые в истории обыграла финнов, которые являеются действующими чемпионами мира. Матч завершился со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Счёт в матче в середине второго периода открыл Антон Лунделль, но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте - отличился Кирилл Панюков. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а сборная Финляндии - лишь одну.

Сборная Казахстана выиграла уже второй матч на турнире. Днём ранее команда из Казахстана также в серии буллитов обыграла Латвию со счётом 3:2. Финляндия, в свою очередь, в первом матче турнира обыграла США со счётом 2:1.

В завершении третьего игрового дня Дания в Олимпийском спортивном центре сыграет с командой Швейцарии, а Канада в "Арена Рига" померится силами с США. Оба матча начнутся в 20:15.