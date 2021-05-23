В Италии упала кабина фуникулера. Погибли более 10 человек

"К сожалению, это число может еще измениться", – говорится в сообщении национального альпийского и спелеологического корпуса спасателей.

Авария произошла на популярном маршруте канатной дороги, которая за 20 минут доставляет туристов из городка Стрез на берегу озера Лаго-Маджоре на вершину клана Мотароне, высота которой составляет около 1500 метров. Кабина фуникулера упала в районе последнего пилона на максимальной высоте.

Канатная дорога, которая была закрыта на несколько месяцев из-за ограничений, наложенных пандемией Covid-19, возобновила работу только несколько дней назад.

Причина аварии на данный момент неизвестна, но, по данным информационного агентства ANSA, возможно, оборвался кабель наверху канатной дороги.