Вс, 23.05.2021
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Эвия Ливчане, врач - переболевшая Covid-19

В Италии упала кабина фуникулера. Погибли более 10 человек

По данным итальянских служб экстренной помощи, в воскресенье, 23 мая, на севере Италии, в регионе Пьемонт упала кабина фуникулера. Изначально сообщалось о 12 погибших, однако это число может еще измениться.

"К сожалению, это число может еще измениться", – говорится в сообщении национального альпийского и спелеологического корпуса спасателей.

Авария произошла на популярном маршруте канатной дороги, которая за 20 минут доставляет туристов из городка Стрез на берегу озера Лаго-Маджоре на вершину клана Мотароне, высота которой составляет около 1500 метров. Кабина фуникулера упала в районе последнего пилона на максимальной высоте.

Канатная дорога, которая была закрыта на несколько месяцев из-за ограничений, наложенных пандемией Covid-19, возобновила работу только несколько дней назад.

Причина аварии на данный момент неизвестна, но, по данным информационного агентства ANSA, возможно, оборвался кабель наверху канатной дороги.

В спасательной операции задействованы два вертолета.

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