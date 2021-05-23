На вакцину не дозвониться: с компанией из Даугавпилса договор расторгают. Услуга станет в 4 раза дороже

На прошлой неделе Национальная служба здравоохранения расторгла контракт, потому что компания не могла обеспечить качественные услуги. Там в свою очередь считают, что это вина заказчика, который поставил невыполнимые задачи.

Претендент, неизвестный в отрасли

Телефон регистрации прививок 8989 заработал в начале февраля. В то время вакцины были доступны только врачам и центрам социальной помощи. В ближайшие недели ожидались более крупные поставки вакцины, поэтому колл-центр должен был быть мощным. Прогноз составлял 8000 звонков в день.

В закупке, организованной в середине февраля, приняли участие три претендента.

С ценой в три раза ниже, чем у конкурентов, победила малоизвестная компания SIA Ritmika. Однако она не справилась с заказом - многие звонки остались без ответа, и Национальная служба здравоохранения на прошлой неделе разорвала с ними контракт.

Кто выбирал компанию?

В феврале Бюро вакцинации только начало свою работу, поэтому Министерство здравоохранения заказало приобретение услуг колл-центра у Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS). Проект вакцинации был удивлен, что крупную закупку выиграла небольшая компания. Однако изменить это решение было нельзя.

По информации Nekā personīga, крупные компании ждали объявления о закупке, но узнали о ней только после объявления победителя. По сообщению больницы, SIA Ritmika нашла публикацию о процедуре переговоров на сайте электронной системы закупок и выиграла самой низкой ценой. На подачу заявления было отведено всего пять дней.

"Были опасения, поэтому мы усиленно проверили эту компанию. Я сам звонил в места, которые были указаны в качестве отзывов, одним из таких крупных мест или компаний была Rīgas satiksme, которая дала очень хорошие отзывы", - заявил руководитель по развитию удаленных сервисов RAKUS Мартиньш Тузис.

Что известно о SIA Ritmika?

SIA Ritmika зарегистрирована в многоквартирном доме в Риге. Там нет никаких доказательств наличия колл-центра. В компанию также нельзя дозвониться по указанному телефону.

Lursoft показывает, что единственным владельцем компании является Инесе Гущина. В 2019 году в компании работали 9 человек. Оборот составил 289 тысяч, прибыль 58 тысяч. До 2016 года компания была зарегистрирована в Даугавпилсе, где и находится сейчас.

"Наша компания Ritmika вложила довольно много денег в покупку серверов, создание новых рабочих мест, в наши серверные системы, и мы наняли 30 человек, и когда мы пошли на тендер, у нас были серьезные рекомендации Даугавпилсской городской думы, Резекненской городской думы, другие государственные организации дали рекомендации о том, что мы работаем качественно", - говорит исполнительный директор SIA Ritmika Олег Гущин.