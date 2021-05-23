Вс, 23.05.2021
Те, кто не собираются вакцинироваться, говорят - ай, пусть будет, как будет, умру и все. Ничего подобного! Эта смерть не дается легко. Это очень, очень тяжело. Эвия Ливчане, врач - переболевшая Covid-19
Эвия Ливчане, врач - переболевшая Covid-19
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На вакцину не дозвониться: с компанией из Даугавпилса договор расторгают. Услуга станет в 4 раза дороже

ФОТО: Negative Space/Pexels.com

Помимо отсутствия вакцин, одним из слабых мест кампании вакцинации до сих пор была и регистрация на них по телефону. Поступало много жалоб на то, что до операторов невозможно дозвониться. В феврале тендер на заказ услуг вакцинации по телефону выиграло небольшое предприятие из Даугавпилса SIA Ritmika. Предложенная цена была в четыре раза ниже, чем у конкурентов. Теперь договор разрывают, а расходы на эти услуги возрастут в четыре раза, сообщает Nekā personīga.

На прошлой неделе Национальная служба здравоохранения расторгла контракт, потому что компания не могла обеспечить качественные услуги. Там в свою очередь считают, что это вина заказчика, который поставил невыполнимые задачи.

Претендент, неизвестный в отрасли 

Телефон регистрации прививок 8989 заработал в начале февраля. В то время вакцины были доступны только врачам и центрам социальной помощи. В ближайшие недели ожидались более крупные поставки вакцины, поэтому колл-центр должен был быть мощным. Прогноз составлял 8000 звонков в день.

В закупке, организованной в середине февраля, приняли участие три претендента.

С ценой в три раза ниже, чем у конкурентов, победила малоизвестная компания SIA Ritmika. Однако она не справилась с заказом - многие звонки остались без ответа, и Национальная служба здравоохранения на прошлой неделе разорвала с ними контракт.

Кто выбирал компанию?

В феврале Бюро вакцинации только начало свою работу, поэтому Министерство здравоохранения заказало приобретение услуг колл-центра у Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS). Проект вакцинации был удивлен, что крупную закупку выиграла небольшая компания. Однако изменить это решение было нельзя.

По информации Nekā personīga, крупные компании ждали объявления о закупке, но узнали о ней только после объявления победителя. По сообщению больницы, SIA Ritmika нашла публикацию о процедуре переговоров на сайте электронной системы закупок и выиграла самой низкой ценой. На подачу заявления было отведено всего пять дней.

"Были опасения, поэтому мы усиленно проверили эту компанию. Я сам звонил в места, которые были указаны в качестве отзывов, одним из таких крупных мест или компаний была Rīgas satiksme, которая дала очень хорошие отзывы", - заявил руководитель по развитию удаленных сервисов RAKUS Мартиньш Тузис.

Что известно о SIA Ritmika?

SIA Ritmika зарегистрирована в многоквартирном доме в Риге. Там нет никаких доказательств наличия колл-центра. В компанию также нельзя дозвониться по указанному телефону.

Lursoft показывает, что единственным владельцем компании является Инесе Гущина. В 2019 году в компании работали 9 человек. Оборот составил 289 тысяч, прибыль 58 тысяч. До 2016 года компания была зарегистрирована в Даугавпилсе, где и находится сейчас.

"Наша компания Ritmika вложила довольно много денег в покупку серверов, создание новых рабочих мест, в наши серверные системы, и мы наняли 30 человек, и когда мы пошли на тендер, у нас были серьезные рекомендации Даугавпилсской городской думы, Резекненской городской думы, другие государственные организации дали рекомендации о том, что мы работаем качественно", - говорит исполнительный директор SIA Ritmika Олег Гущин.

Компания поясняет, что количество обязанностей со временем увеличилось. При закупке Восточная больница требовала только регистрировать звонящих в очередь на вакцинацию. После этого договор был дополнен предоставлением консультаций, позже потребовалась и работа в выходные дни. Компания согласовала цену в 49 центов за звонок.

Гущин в неудачах колл-центра обвиняет Национальную службу здравоохранения. Она не предупредила вовремя об увеличении количества звонков.

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"Например, RAKUS неожиданно отправляет жителям Латвии сотни тысяч текстовых сообщений и приходит лавина звонков, которую мы не могли предсказать. Очевидно, что в эти дни мы не могли принимать 100% звонков. Или другой пример. Начинается вакцинация, не все центры вакцинации могут справиться с этой работой, и они ставят переадресацию своих номеров на наш - 8989. И мы видим, что 500 звонков в минуту мы не можем обработать", - поясняет он.

Что дальше?

Чтобы не остаться без колл-центра, Национальная служба здравоохранения в апреле объявила о новой закупке, еще до расторжения контракта с Ritmika. Теперь требуют не только отвечать на звонки вакцинируемых, но и предоставлять обзвон и переписку по электронной почте. Подала заявку и компания Ritmika. Контракт истек на прошлой неделе.

13 мая к работе приступила SIA TET, ей дали две недели на то, чтобы заработать на полную мощность, в полном объеме.

Компания была выбрана в процессе переговоров. Подали заявки еще четыре претендента, у которых либо была неподходящая цена, либо не было уверенности в том, что этот претендент сможет предоставить ​​качественную услугу, или же цена была очень приятной, очень низкой, но предлагалось часть заявок обрабатывать, используя роботов, а зная специфику данной услуги, робот здесь не годится.

Цена TET за один звонок или одно электронное письмо составляет 1,72 евро.

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Национальная служба здравоохранения также будет платить ежемесячную плату за обслуживание в размере 3000 евро. Это примерно в четыре раза дороже, чем ранее.

Даугавпилсская компания направила жалобу в Министерство здравоохранения с просьбой признать расторжение договора незаконным и возобновить его действие.

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