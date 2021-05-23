Главное за 23 мая ⟩ Экстренная посадка в Минске, эпатажная победа Италии и вакцинированная молодежь
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Резко изменив курс, в Минске приземлился самолет Ryanair Афины - Вильнюс. На борту был оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич. Он задержан. Ранее Следственный комитет Беларуси объявил его в розыск вместе со Степаном Путило. Они создали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что на борту этого самолета находились двое жителей Латвии.
Победителем международного конкурса "Евровидение" в 2021 году стала группа из Италии Måneskin. Жюри и зрители отдали Италии 524 очка и подарили победу, на втором месте - Франция (499 очков), а Швейцария (432 очка) - на третьем.
Беларусь и Казахстан одержали сенсационные победы, обыграв Швецию и Финляндию. Сборная Беларуси сенсационно обыграла команду Швеции со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Еще одна сенсационная победа состоялась в параллельном матче Казахстана и Финляндии, который проходил в "Арена Рига". Сборная Казахстана впервые в истории обыграла финнов, которые являются действующими чемпионами мира. Матч завершился со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). За ходом чемпионата мира можно следить на RUS TVNET в разделе "Хоккей 2021".
Мошенники в Латвии создали новые схемы для получения данных интернет-банка. В передачу 4. studija Латвийского телевидения обратилась зрительница Эгия, чтобы поделиться своим опытом по поводу неприятной ситуации. Женщина разместила на портале объявлений информацию, что хочет найти работу, и получила звонок с предложением о работе из банка. Звонивший представился как Эдгар из банка Citadele и предложил Эгии работу в филиале банка оператором колл-центра.
В Италии упала кабина фуникулера. Погибли более 10 человек. Авария произошла на популярном маршруте канатной дороги, которая доставляет туристов на вершину клана Мотароне, ее высота составляет около 1500 метров. Кабина фуникулера упала в районе последнего пилона на максимальной высоте. Причина аварии на данный момент неизвестна.
Коронавирус:
За сутки выявлено 233 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 4,9%. Умерли 3 человека с коронавирусом. Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 386,9 случаев в пятницу до 366 случаев в субботу. За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 38 пациентов с Covid-19, выписано 11 человек. Таким образом, в настоящее время на лечении в больницах находятся 590 пациентов с Covid-19.
Процесс вакцинации от Covid-19 завершили 9,30% или 175 714 латвийцев. Таким образом высокий уровень вакцинации сохранился и в выходные, сообщает Национальная служба здравоохранения.В субботу жителей в основном прививали вакциной Pfizer/BionTech. Первую дозу Pfizer/BionTech получили 1530 человек, 654 человека получили первую дозу вакцины Moderna, а первой дозой вакцины AstraZeneca были привиты 10 человек. В качестве второй дозы вакцина Pfizer/BionTech была использована 4003 раза, AstraZeneca - 329 раз, Moderna - 226 раз, а вакцина Johnson & Johnson, для которой требуется только одна доза, использовалась 681 раз.
В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 подтверждено у 459 человек, скончались 11 зараженных вирусом человек. За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 3488 тестов на коронавирус, из которых 103 или 3% оказались положительными. Смертей от последствий коронавирусной инфекции зафиксировано не было.
На вакцину не дозвониться: с компанией из Даугавпилса договор расторгают. Услуга станет в 4 раза дороже. Помимо отсутствия вакцин, одним из слабых мест кампании вакцинации до сих пор была и регистрация на них по телефону. Поступало много жалоб на то, что до операторов невозможно дозвониться. В феврале тендер на заказ услуг вакцинации по телефону выиграло небольшое предприятие из Даугавпилса SIA Ritmika. Теперь договор разрывают, а расходы на эти услуги возрастут в четыре раза.
Больше свободы для вакцинированных: призывают разрешить им посещать мероприятия. В других странах у людей, привившихся от Covid-19, более широкие преимущества, в том числе им дана возможность посещать мероприятия, и так стоит делать и в Латвии, заявила член правления Латвийской ассоциации мест проведения мероприятий Иева Ирбина. По ее мнению, вакцинированным людям стоило бы позволить наслаждаться культурной и спортивной жизнью куда свободнее, отказавшись от находящихся в силе полных запретов на деятельность.
Латвия не как все: сениоров провакцинировали недостаточно, молодежь - опережаем Европу. В Латвии в возрасте от 60 лет провакцинировано больше людей, чем в других группах, но на общем фоне этого недостаточно. В среднем к этой неделе в странах Европы в этой группе провакцинированы почти 75% человек по сравнению с 30% у нас. Пока в других странах удалось защитить людей, подверженных большей степени риска, в Латвии большую безопасность обеспечивают себе молодые люди - в возрастной группе 18–24 лет Латвия - даже выше среднего показателя по Европе.
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