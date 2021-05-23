Главное за 23 мая ⟩ Экстренная посадка в Минске, эпатажная победа Италии и вакцинированная молодежь

На вакцину не дозвониться: с компанией из Даугавпилса договор расторгают. Услуга станет в 4 раза дороже. Помимо отсутствия вакцин, одним из слабых мест кампании вакцинации до сих пор была и регистрация на них по телефону. Поступало много жалоб на то, что до операторов невозможно дозвониться. В феврале тендер на заказ услуг вакцинации по телефону выиграло небольшое предприятие из Даугавпилса SIA Ritmika. Теперь договор разрывают, а расходы на эти услуги возрастут в четыре раза.

Больше свободы для вакцинированных: призывают разрешить им посещать мероприятия. В других странах у людей, привившихся от Covid-19, более широкие преимущества, в том числе им дана возможность посещать мероприятия, и так стоит делать и в Латвии, заявила член правления Латвийской ассоциации мест проведения мероприятий Иева Ирбина. По ее мнению, вакцинированным людям стоило бы позволить наслаждаться культурной и спортивной жизнью куда свободнее, отказавшись от находящихся в силе полных запретов на деятельность.

Латвия не как все: сениоров провакцинировали недостаточно, молодежь - опережаем Европу. В Латвии в возрасте от 60 лет провакцинировано больше людей, чем в других группах, но на общем фоне этого недостаточно. В среднем к этой неделе в странах Европы в этой группе провакцинированы почти 75% человек по сравнению с 30% у нас. Пока в других странах удалось защитить людей, подверженных большей степени риска, в Латвии большую безопасность обеспечивают себе молодые люди - в возрастной группе 18–24 лет Латвия - даже выше среднего показателя по Европе.

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