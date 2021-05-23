Канада потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира в Риге

Дания - Швейцария

Сборная Швейцарии одержала вторую победу подряд на чемпионате мира, на этот раз обыграв Данию - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственный гол в матче на 14-й минуте первого периода забил Тимо Майер.

Напомним, Швейцария начала чемпионат мира в Риге с победы над Чехией (5:2). Дания, в свою очередь, сенсационно обыграла Швецию (4:3).

В следующем туре Швейцария сыграет со Швецией, а Дания - с Великобританией.

Канада - США

Сборная Канады после неожиданного поражения в первом матче от Латвии (0:2) не смогла реабилитироваться и уступила команде США со счётом 1:5 (0:1, 0:3, 1:1).

Американцы вышли вперёд на 8-й минуте первого периода благодаря голу Джейсона Робертсона. Во втором периоде Адам Кленденинг удвоил преимущество США, а затем ещё две шайбы в ворота Канады отправил Тревор Мур. В середине третьего периода канадцам удалось отыграть одну шайбу усилиями Макса Комтуа, но последнее слово осталось за США - автором пятого гола в ворота сборной Канады стал Мэтт Теннисон.

Для сборной США эта победа стала первой на турнире. Ранее американцы уступили финнам со счётом 1:2.

Расписание четвёртого игрового дня ЧМ-2021:

24 мая, 16:15, Словакия - ОКР (Олимпийский комитет России)

24 мая, 16:15, Латвия - Италия

24 мая, 20:15, Чехия - Беларусь

24 мая, 20:15, Германия - Канада