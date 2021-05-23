Латвия сыграет с Италией, которая до сих пор не знает вкуса победы

Латвийские хоккеисты начали турнир с исторической победы над сборной Канады (2:0) - никогда прежде наша команда не обыгрывала канадцев на чемпионатах мира. На следующий день подопечным Боба Хартли не удалось закрепить успех в матче с Казахстаном - поражение в серии буллитов со счётом 2:3.

Итальянцы в первом матче чемпионата мира уступили Германии (4:9), а затем проиграли Норвегии (1:4). С 13-ю пропущенными шайбами в двух матчах сборная Италии на данный момент является худшей на турнире по этому показателю.

За два стартовых матча по воротам сборной Италии нанесли 91 бросок. Правда, у сборной Латвии по этому показателю тоже не всё так просто - 70 бросков. Повезло, что в воротах нашей команды в первых двух играх отлично действовал Матисс Кивлениекс, которого смело можно назвать одним из лидеров команды Хартли.

Сборные Италии и Латвии встречались на чемпионатах мира восемь раз - пять побед у Латвии, две у Италии и один матч закончился вничью.

В последний раз обе сборные встречались на ЧМ-2019. Тогда победа осталась за Латвией (3:0) благодаря голам Теодора Блюгера, Роберта Букартса и Рихарда Марениса. Все, кроме Блюгера, в составе национальной сборной и на чемпионате в Риге.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса многие игроки сборной Италии не могут помочь своей команде на турнире. Также в Ригу не смог приехать главный тренер сборной Италии Грег Айэленд, который вынужден работать дистанционно. 7

Сборная Латвии в рейтинге Международной федерации хоккея на льду (IIHF) занимает 10-е место, а Италия находится на 15-й строчке. Правда, этот рейтинг всего лишь формальность, что наглядно продемонстрировала сборная Казахстана, занимающая 16-е место.