Сюрпризы последних дней весны: прогноз Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 мая

Лев

Львы начнут неделю с позитивной ноты. Им лучше не медлить, иначе они рискуют провести эти семь дней в пустых ожиданиях. В середине недели и в ее конце возможны мелочи, выбивающие из колеи. Не стоит слишком остро реагировать на неприятные изменения в жизни, ведь они могут стать началом чего-то нового и приятного в будущем. Решительность - вот что нужно Львам, особенно в сфере любви. Пора брать быка за рога, иначе можно так и остаться в одиночестве.

Дева

Девы относятся к знакам Зодиака, с которыми в браке нелегко. На этой неделе этим людям лучше не делать жизнь своей второй половинки и близких сложной. Следует пересмотреть свое поведение - перестать критиковать родных людей и осыпать их упреками и замечаниями.

Нужно дать больше свободы своим детям, любимому человеку, близким, друзьям. Если этого не сделать, неделя закончится на минорной ноте.

Что касается дел, то сейчас лучше не браться за все сразу. Важно быть последовательными.

Весы

У Весов начинается время больших любовных возможностей. Этим людям повезет в поисках второй половинки. Чтобы поиски увенчались успехом, нужно показывать окружающим свое желание помочь. В работе и делах захочется все бросить и сдаться, но этого делать нельзя, ведь успех близок как никогда. Начало лета может ознаменоваться триумфом в сфере финансов и бизнеса.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды приготовили множество важных встреч. Возможно, им придется познакомиться с новыми людьми. Представители этого знака Зодиака могут полностью полагаться на свою интуицию, но только до пятницы включительно. В субботу карты спутает негативный аспект Венеры и Меркурия, а в воскресенье Меркурий станет ретроградным, что и вовсе на время заблокирует шестое чувство.

Стрелец

Стрельцам очень повезет в любви, особенно тем из них, которые находятся в поисках. Эти люди и так относятся к числу тех, в кого легко влюбиться, но их обаяние и харизма еще больше возрастут в ближайшие семь дней, что можно использовать не только как магнит для лиц противоположного пола, но и как инструмент делового влияния.

Ощутимые успехи ждут тех Стрельцов, которые находятся в поисках работы или которым предстоят деловые встречи, продвижение своих идей.

26 мая лучше приостановить повышенную активность из-за лунного затмения.

Козерог

Козероги потеряют свою хваленую продуктивность, но не в первые два дня недели. 24 и 25 мая им стоит браться за самые важные дела, чтобы остаток недели был чуть менее загруженным. Некоторые трудности могут начаться в отношениях с близкими. Звезды хотят, чтобы Козероги оптимизировали рабочий процесс и синхронизировали его с домашними делами. На этой неделе придется успевать делать все и сразу.

Водолей

Водолеев ожидают немалые трудности и проблемы, но в веренице дел и забот они смогут понять, чего хотят от жизни. Это важная, хоть и весьма непростая неделя. Представители данного знака смогут получить ответы на волнующие их вопросы. Нужно лишь запастись терпением и просто идти вперед.

Дополнительную мотивацию Водолеям могут подарить близкие люди и друзья - стоит прислушиваться к их мнению, словам и советам.

Рыбы