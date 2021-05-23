Пн, 24.05.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

Сюрпризы последних дней весны: прогноз Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 мая

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала в соцсетях о том, что принесет нам последняя неделя мая. Выходные, согласно ее прогнозу, дадут всем возможность развеяться, посмотреть на жизнь "свеженьким взглядом", а потому эксперт настоятельно рекомендует провести их не так, как обычно.

Вот что написала астролог о последней неделе мая 2021 года в своем  Instagram:

  • Основные события закручиваются вокруг дня 26 мая - лунного затмения. А еще вокруг наших нервов и конфликтов с близкими.
  • Сильнее всех ощутят на себе его действие Близнецы и Стрельцы, но любому знаку можно сказать "и тебе достанется от меня".

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  • Продолжает путать карты и сбивать с толку квадрат Меркурия с Нептуном, он с нами до июля, привыкайте продираться через самообман и вранье окружающих.
  • Ну и Венера из Близнецов туда же - в квадрат к Нептуну в Рыбы.
  • В итоге настроение романтическое, влюбленности, нежности, но без всяких гарантий узнать правду о том, какой волк скрывается под личиной нежно любимой овцы.

Более подробным прогнозом на неделю с 24 по 30 мая с анализом каждого дня Василиса Володина поделилась в видео на своем YouTube-канале:

Эксперты dailyhoro.ru также отметили, что на этой неделе нас ожидает несколько негативных астрологических событий, которые могут перевернуть жизнь каждого, и дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

У Овнов впереди напряженные будние дни. Совсем скоро лунное затмение, поэтому можно ожидать чего угодно. В любом случае проблемы и некоторые неурядицы дадут о себе знать, а это говорит о том, что на выходных обязательно необходимо будет сосредоточиться на отдыхе. Это очень важно, потому что 30 мая ретроградным станет Меркурий, а это весть не из приятных. В новую неделю и в летний период вступать уставшими нельзя.

Телец

Тельцам важно начать неделю на волне успеха и позитива, настроиться на оптимизм, стать внимательнее и продуктивнее. Важно закончить все срочные дела до 26 мая - это самый опасный день весны, который может принести целый набор проблем. В самый разгар рабочей недели Тельцам лучше не чинить препятствий окружающим. Не стоит наживать себе врагов.

Близнецы

Начать неделю Близнецам лучше с уборки, наведения порядка и избавления от старых вещей. Если не удастся сделать это в будние дни, можно перенести эти мероприятия на выходные. 29 и 30 мая можно сменить обстановку, заняться какими-то новыми делами.

Например, можно сделать перестановку мебели, посетить какое-нибудь интересное место. Главное - не выезжать из родного города или страны.

Рак

У Раков на этой неделе в первую очередь будет страдать любовная сфера жизни. Звезды и планеты могут сделать так, что Раки потеряют духовную и ментальную связь со второй половинкой. На работе и в бизнесе этих людей ожидают внезапные поступления средств и новые возможности. Несмотря на то, что ночные светила сейчас не в лучшем положении, многим Ракам удастся совершить прорыв в финансовой сфере.

Лев

Львы начнут неделю с позитивной ноты. Им лучше не медлить, иначе они рискуют провести эти семь дней в пустых ожиданиях. В середине недели и в ее конце возможны мелочи, выбивающие из колеи. Не стоит слишком остро реагировать на неприятные изменения в жизни, ведь они могут стать началом чего-то нового и приятного в будущем. Решительность - вот что нужно Львам, особенно в сфере любви. Пора брать быка за рога, иначе можно так и остаться в одиночестве.

Дева

Девы относятся к знакам Зодиака, с которыми в браке нелегко. На этой неделе этим людям лучше не делать жизнь своей второй половинки и близких сложной. Следует пересмотреть свое поведение - перестать критиковать родных людей и осыпать их упреками и замечаниями.

Нужно дать больше свободы своим детям, любимому человеку, близким, друзьям. Если этого не сделать, неделя закончится на минорной ноте.

Что касается дел, то сейчас лучше не браться за все сразу. Важно быть последовательными.

Весы

У Весов начинается время больших любовных возможностей. Этим людям повезет в поисках второй половинки. Чтобы поиски увенчались успехом, нужно показывать окружающим свое желание помочь. В работе и делах захочется все бросить и сдаться, но этого делать нельзя, ведь успех близок как никогда. Начало лета может ознаменоваться триумфом в сфере финансов и бизнеса.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды приготовили множество важных встреч. Возможно, им придется познакомиться с новыми людьми. Представители этого знака Зодиака могут полностью полагаться на свою интуицию, но только до пятницы включительно. В субботу карты спутает негативный аспект Венеры и Меркурия, а в воскресенье Меркурий станет ретроградным, что и вовсе на время заблокирует шестое чувство.

Стрелец

Стрельцам очень повезет в любви, особенно тем из них, которые находятся в поисках. Эти люди и так относятся к числу тех, в кого легко влюбиться, но их обаяние и харизма еще больше возрастут в ближайшие семь дней, что можно использовать не только как магнит для лиц противоположного пола, но и как инструмент делового влияния.

Ощутимые успехи ждут тех Стрельцов, которые находятся в поисках работы или которым предстоят деловые встречи, продвижение своих идей.

26 мая лучше приостановить повышенную активность из-за лунного затмения.

Козерог

Козероги потеряют свою хваленую продуктивность, но не в первые два дня недели. 24 и 25 мая им стоит браться за самые важные дела, чтобы остаток недели был чуть менее загруженным. Некоторые трудности могут начаться в отношениях с близкими. Звезды хотят, чтобы Козероги оптимизировали рабочий процесс и синхронизировали его с домашними делами. На этой неделе придется успевать делать все и сразу.

Водолей

Водолеев ожидают немалые трудности и проблемы, но в веренице дел и забот они смогут понять, чего хотят от жизни. Это важная, хоть и весьма непростая неделя. Представители данного знака смогут получить ответы на волнующие их вопросы. Нужно лишь запастись терпением и просто идти вперед.

Дополнительную мотивацию Водолеям могут подарить близкие люди и друзья - стоит прислушиваться к их мнению, словам и советам.

Рыбы

Рыб в середине недели и на выходных ожидают не самые приятные события и новости. Негативные эмоции стоит постараться превратить в позитивную энергию - только так можно будет достичь своих целей. Помимо оптимистичного настроя Рыбам также желательно побороть лень и прокрастинацию. Звезды не хотят, чтобы эти люди откладывали какие-то важные дела на потом. Если будет достигнут успех, лучше не расслабляться, а постараться закрепить результат, иначе этот успех быстро сменится неудачами.

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