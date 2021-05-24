Пн, 24.05.2021
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LTV: Тысячам учеников грозит продление учебного года

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Пока точно неизвестно, сколько учеников закончат учебный год позже своих сверстников, оставаясь на "второй год" или будучи отчисленными из школы. Однако очевидно, что количество таких учеников может достичь нескольких тысяч, сообщает LTV.

Из-за дистанционного обучения у многих ухудшается успеваемость и, как следствие, даже у отличников исчезает желание учиться. Оценки показывают, что значительной части подростков не подходит дистанционный формат обучения и они перестают хорошо учиться или вообще бросают учебу. Как обстоят дела в латвийских школах? И как планируется поддерживать подростков?

"Проблема начинает появляться у все большего количества учеников. В том числе и среди тех, у кого раньше не было никаких трудностей, ни с учебой, ни психологических. Мы, конечно, не можем знать, скольких учеников это затронуло по всей стране.

Мы видим только маленькую часть. Думаю, что по результатам экзамена мы также примерно увидим, насколько велик был этот эффект", - оценивает ситуацию психотерапевт Нил Сакс Константинов.

По его словам, количество таких школьников может достигать нескольких тысяч. С этим согласна и министр образования. Существует риск того, что подростки, которые сейчас испытывают тревогу, депрессию и вообще бросают систему образования, будут иметь более низкие карьерные перспективы по мере взросления. Более низкую заработную плату, объясняет психотерапевт Константинов.

Что делать? И как помочь? Идея появилась у фонда Plecs, который вместе с зарубежными экспертами создал инструмент цифровой поддержки, позволяющий измерять и контролировать эмоциональное состояние школьников. Идея состоит в том, чтобы дать учащимся возможность два-три раза в течение учебного года заполнять анкеты, чтобы понять, влияет ли эмоциональное состояние ребенка на результаты обучения. А потом помогать. С марта этот инструмент используется в 15 учебных заведениях по всей стране, в нем участвуют 10 000 школьников и 460 преподавателей.

Между тем, в этом году также может помочь продление учебного года, который в исключительных случаях будет на неделю дольше, чем раньше, что позволит школьникам улучшить свою успеваемость, считает министр.

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