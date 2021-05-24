LTV: Тысячам учеников грозит продление учебного года

Из-за дистанционного обучения у многих ухудшается успеваемость и, как следствие, даже у отличников исчезает желание учиться. Оценки показывают, что значительной части подростков не подходит дистанционный формат обучения и они перестают хорошо учиться или вообще бросают учебу. Как обстоят дела в латвийских школах? И как планируется поддерживать подростков?

"Проблема начинает появляться у все большего количества учеников. В том числе и среди тех, у кого раньше не было никаких трудностей, ни с учебой, ни психологических. Мы, конечно, не можем знать, скольких учеников это затронуло по всей стране. 4

Мы видим только маленькую часть. Думаю, что по результатам экзамена мы также примерно увидим, насколько велик был этот эффект", - оценивает ситуацию психотерапевт Нил Сакс Константинов.

По его словам, количество таких школьников может достигать нескольких тысяч. С этим согласна и министр образования. Существует риск того, что подростки, которые сейчас испытывают тревогу, депрессию и вообще бросают систему образования, будут иметь более низкие карьерные перспективы по мере взросления. Более низкую заработную плату, объясняет психотерапевт Константинов.

Что делать? И как помочь? Идея появилась у фонда Plecs, который вместе с зарубежными экспертами создал инструмент цифровой поддержки, позволяющий измерять и контролировать эмоциональное состояние школьников. Идея состоит в том, чтобы дать учащимся возможность два-три раза в течение учебного года заполнять анкеты, чтобы понять, влияет ли эмоциональное состояние ребенка на результаты обучения. А потом помогать. С марта этот инструмент используется в 15 учебных заведениях по всей стране, в нем участвуют 10 000 школьников и 460 преподавателей.