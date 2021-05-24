На этой неделе очное обучение разрешено проводить в школах 33 самоуправлений

а этой неделе 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 33 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно, и по сравнению с прошлой неделей количество этих самоуправлений не изменилось, свидетельствуют обновленные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.