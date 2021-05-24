"Лилль" впервые за 10 лет выиграл чемпионат Франции по футболу
В матче 38-го тура чемпионата Франции по футболу "Лилль" на выезде обыграл "Анже" со счётом 2:1 и стал чемпионом сезона-2020/21.
В матче 38-го тура чемпионата Франции по футболу "Лилль" на выезде обыграл "Анже" со счётом 2:1 и стал чемпионом сезона-2020/21.
Победа в этом матче позволила подопечным Кристофа Галтье набрать 83 очка и стать чемпионами Франции, обогнав идущий на втором месте "ПСЖ" на одно очко.
"Лилль" выиграл чемпионат в четвёртый раз в истории. Ранее ему удавалось победить в сезонах-1945/46, 1953/54 и 2010/11.
Третье место в чемпионате занял "Монако", за которое выступает российский футболист Александр Головин. Монегаски набрали 78 очков и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
Лучшим бомбардиром чемпионата Франции в третьем сезоне подряд стал 22-летний нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче чемпионата.
Второе место в списке лучших бомбардиров разделили форвард "Лиона" Мемфис Депай и нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер (оба - по 20 мячей).
По итогам сезона-2020/21 "Ним" и "Дижон" покинули высший дивизион. В следующем сезоне их заменят "Труа" и "Клермон". Ставший 18-м "Нант" сыграет в стыковых матчах за место в элите с "Тулузой".
𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 ⭐⭐⭐⭐#Champions4You @NewBalanceFR @NBFootball pic.twitter.com/LPpQCMCqDr— LOSC (@losclive) May 23, 2021