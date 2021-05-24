"Лилль" впервые за 10 лет выиграл чемпионат Франции по футболу

Победа в этом матче позволила подопечным Кристофа Галтье набрать 83 очка и стать чемпионами Франции, обогнав идущий на втором месте "ПСЖ" на одно очко.

"Лилль" выиграл чемпионат в четвёртый раз в истории. Ранее ему удавалось победить в сезонах-1945/46, 1953/54 и 2010/11.

Третье место в чемпионате занял "Монако", за которое выступает российский футболист Александр Головин. Монегаски набрали 78 очков и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

Лучшим бомбардиром чемпионата Франции в третьем сезоне подряд стал 22-летний нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче чемпионата.

Второе место в списке лучших бомбардиров разделили форвард "Лиона" Мемфис Депай и нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер (оба - по 20 мячей).