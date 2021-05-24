На прошлой неделе темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии несколько снизились

На прошлой неделе около 37 000 человек получили первую дозу вакцины от Covid-19, и около 57 000 человек завершили процесс вакцинации, что в среднем составляет около 13 500 человек в день, что является вторым лучшим показателем за неделю.

Пока что этот показатель был самым высоким за неделю с 10 мая, когда в среднем прививались около 15 600 человек в день. Рекордное количество привитых от Covid-19 за один день зафиксировано 12 мая, когда были привиты около 22 000 человек.

Вчера от Covid-19 были привиты 2727 человек, в том числе первой дозой - 848 человек, второй дозой - 1679, а еще 200 человек были привиты вакциной Johnson&Johnson, для которой требуется всего одна доза, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Наиболее массово вакцинация проводилась в Veselības centrs 4, Vizuālā diagnostika, Veselības centru apvienība и в Видземской больнице.

В качестве первой дозы вакцины чаще всего прививали вакциной Moderna - 73%, в качестве второй вакцины в 90% случаев использовалась вакцина Pfizer.

На данный момент в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили в общей сложности около 433 000 человек, и около 180 000 человек завершили процесс вакцинации. Около 59% тех, кто получил первую дозу вакцины, - женщины.

В интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma министр здравоохранения Даниель Павлютс сообщил, что в настоящее время более 11% взрослого населения Латвии получили обе дозы вакцины, в то время как по крайней мере одна доза вакцины была введена примерно 27% жителей. Павлютс считает, что теперь он может "наверстать упущенное" из-за нехватки вакцин в начале этого года.

Министр также сообщил, что в ближайшее время планируется обзванивать пожилых людей и индивидуально приглашать их пройти вакцинацию. Этой группе людей будут адресованы и печатные материалы, которые будут разосланы в виде приложений к региональным газетам.