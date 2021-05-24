Российские хоккеисты потерпели первое поражение на чемпионате мира в Риге

Встреча Словакии и команды ОКР проходила в Олимпийском спортивном центре и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хоккеистов из Словакии.

В первые 20 минут российские хоккеисты нанесли 12 бросков, а словаки - 11. Но ни один из этих бросков не достиг цели.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте второго периода после точного броска Милоша Келемена, которому ассистировал Милош Роман. Правда, всего минуту спустя россияне сравняли счёт благодаря Александру Барабанову.

За 6 минут до конца основного времени словаки забросили, реализовав численное большинство - автором гола стал Мартин Гернат. В концовке встречи главный тренер команды ОКР Валерий Брагин заменил вратаря на шестого полевого игрока, что привело к третьей пропущенной шайбе - пустые ворота поразил Марек Дялога.

Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею россияне обыграли команду Чехии (4:3), а затем нанесли разгромное поражение Великобритании (7:1). В следующем матче подопечные Брагина сыграют с командой Дании. Игра состоится 26 мая в 16:15.

Российские хоккеисты выступают в Риге под названием Олимпийский комитет России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.

В завершении дня Чехия в Олимпийском спортивном центре сыграет с командой Беларуси, а Германия в "Арена Рига" померится силами с Канадой. Оба матча начнутся в 20:15.