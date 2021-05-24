Видео ⟩ "В России некоторые шутят про мою фамилию": как Алвис Херманис стал Харманисом

В самом начале интервью режиссер попросил называть его Харманис: "В России некоторые шутят про мою фамилию". "Тогда вы будете ближе к Хармсу", - заметила Собчак. "Вот, да", - ответил он.

Об искусстве и правилах театра

В интервью он объяснил семь правил Нового Рижского театра, которые вызвали резонанс в обществе. Разговор зашел об отношениях и романах в театральной труппе и ситуациях, когда возможен харрасмент:

"Искусство, исторически, это была немножко бл***кая территория. Конечно, мы со временем стали цивилизованнее [...]. Но искусство - это всегда была сексуальная, чувствительная и насыщенная энергетика. Без этого у нас получается милое рукоделие [...]. Которое нах*й никому не нужно, кроме критиков".

О национализме и уникальности русских людей

Режиссер заметил, что Латвия - очень маленькая страна. На латышском языке говорят 1,5 миллиона человек. Алвис объяснил, что если на твоем языке говорит так мало людей, то ты "автоматически становишься националистом". Но Херманис считает, что русские - это очень уникальная нация: "Русский человек - он особенно плохой биоробот. В хорошем смысле - это иррационализм и эмоциональность".

Об отношении к Горбачеву и свободе слова в России

После аннексии Крыма Алвис Херманис заявлял, что не поедет в Россию. Режиссер был внесен в черный список. Он был невъездным. Евгений Миронов и Чулпан Хаматова приезжали в Ригу на репетицию спектакля "Горбачев". Позже сам Михаил Горбачев прислал Алвису личное приглашение. Режиссер полагает, что это оказало влияние на вопросы к Владимиру Путину о том, чтобы его убрали из черного списка.

"Спектакль про Горбачева - спектакль про свободу. Это и есть ответ. После моих родителей, он - третий человек, который повлиял на мою жизнь. Этим спектаклем я хотел ему сказать спасибо", - признался он.

Херманис отметил, что люди меняются. Сейчас у него спал тот пафос, который был после истории с Крымом: "Я с большим удивлением и интересом смотрю, что у вас там происходит. Но я бы поехал в Россию для того, чтобы посмотреть свой спектакль".

Алвис считает, что Михаил Горбачев - это тот, кто показал на короткое время "зеленый свет". Режиссер не понимает, почему президент РФ Владимир Путин боится свободы слова. По его словам, борьба с коррупцией не может лежать в основе революции: "Чтобы сделать революцию нужно серьезное количество людей, которые хотят умереть за идею".

"Латвия - самая свободная страна в мире", - подчеркивает он.