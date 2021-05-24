Видео ⟩ Как завоевать сердца людей во время пандемии, пластично танцуя на роликах? История Уми Джанты

Чем Уми стала известна?

В прошлом году количество подписчиков Уми в Instagram возросло в пять раз, все дело в видео с ее танцами на роликах!

Среди тех, кому понравились видео уроженки Сенегала, были и актриса и продюсер Виола Дэвис, певица Жанель Монэ и актриса и продюсер Риз Уизерспун.

Главное в видео Уми - ее пластичные танцы на квадах [двурядные ролики]. Стиль танцев, ставший популярным особенно в прошлом году, когда в первый год пандемии многие искали, чем же себя занять, называется джемскейтинг.

Этот вид катания на роликах и катание на роликах в целом уходит корнями в историю темнокожих, особенно в таких местах, как Детройт, Атланта и Лос-Анджелес, писал Cosmopolitan. Под диско и мелодии R&B люди танцевали и катались на местных роликовых катках в 50-х, 60-х и 70-х годах.

"Если желтый цвет когда-либо нуждался в PR-агенте, то он нашел лучшего представителя в Уми Джанте", - писал журнал в октябре прошлого года. И с этим нельзя не согласиться: видео девушки отличаются яркими цветами, насыщенными красками, легкой музыкой и отличной погодой в кадре.

В настоящее время количество подписчиков в ее Instagram близится к миллиону [сейчас их более 956 тысяч]. По словам Джанты, подписчики пишут ей много добрых слов и поддерживают ее.

Сколько ей понадобилось, чтобы так танцевать?

За "легким" танцем стоят годы упорных тренировок. Чтобы пользователи Сети знали, что танцы на роликах не самое простое занятие - Уми публикует не только готовые видео с танцами, но и фрагменты того, как отрабатывает движения.

Уми с детства привлекало катание на коньках, а шесть лет назад она вместе с другом пришла на роллер-дискотеку и буквально влюбилась в этот вид танца. По признанию самой девушки, джемскейтинг для нее - возможность отдаться моменту и отпустить мысли.