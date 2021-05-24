Ограничения во время Covid-19: откуда появляется желание нарушать правила?

Чаще всего люди сознательно следуют таким ограничениям как использование маски для лица (93%) и соблюдение физической дистанции в общественных местах (85%), регулярно моют и дезинфицируют руки (87%), не путешествуют за пределами Латвии (85%), не устраивают дома торжеств и не зовут к себе гостей (79%), свидетельствует опрос*.

В исследовании также выяснилось, что несознательнее всего к мерам безопасности относятся те, кто не боится заболеть.

Так, например, двухметровую дистанцию от других всегда держат 98 % жителей, которые свой страх заболеть Covid-19 оценили на 10 баллов (по 10-балльной шкале), в то время как среди тех, кто оценил свой страх заболеть на 1 балл, так же поступают всего 73% жителей. Подобным же образом дело обстоит и с соблюдением других мер безопасности: руки регулярно моют и дезинфицируют 98% тех опрошенных, кто оценил свой страх заболеть на высший балл, и 77% тех, кто дал своему страху оценку 1. Те же различия сохраняются и относительно других мер предосторожности: гостей дома не принимают 92% против 68%, не путешествуют за пределами Латвии - 92% против 77%.

Эксперты объясняют, что вызванная пандемией усталость - это естественная реакция на затянувшийся кризис в сфере общественного здоровья, однако и сейчас, когда вводятся облегчения для переболевших и вакцинированных, нужно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры безопасности.

Так почему люди могут нарушать правила?

Эксперты также указывают на то, что людям нередко легче следовать каким-то предписаниям, если у конкретных действий есть незамедлительный или скорый результат.

Если после первой чрезвычайной ситуации весной прошлого года результаты условно были видны уже летом, то следующая чрезвычайная ситуация не сумела "спасти" Рождество.

Из-за этого в обществе охраняется неудовлетворенность: во-первых, хотя бы потому, что ситуация не улучшилась и после введения более строгих ограничений, во-вторых, когда люди видят кого-то, кто ограничения не соблюдает, у них может возникнуть чувство несправедливости, которое создает желание нарушать правила.

"И сейчас, когда принимается решение по поводу различных облегчений для вакцинированных, важно видеть дальше сегодняшнего дня и трезво оценивать себя и других, ведь ключ к успешному преодолению пандемии кроется и в осознании каждым из нас смысла ограничений. Хотя вакцинация и дает очевидный результат, одновременно может возникнуть ложное чувство безопасности, из-за чего все еще действующие ограничения могут отойти на второй план. Поэтому важно, чтобы мы оценивали каждую ситуацию не умом, который хочет всего и сразу, а подключали разум: терпение и контроль импульсов - это те две вещи, которые помогут не терять бдительность и в дальнейшем", - поясняет специалист по общественному здоровью и магистр наук в области здравоохранения Инета Ванага.