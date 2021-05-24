Covid-19: в Литве 269 новых случаев, в Эстонии - 77

Литва

За минувшие сутки было проведено 2 732 молекулярных теста (ПЦР) и 2 362 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 446,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 271 130 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4195 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8464 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2612 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 77 тестов (2,9%), скончался один заразившийся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 250,8 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 5,3%.