Овечкин не приедет на чемпионат мира в Ригу

"Вашингтон Кэпиталз" в 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли уступил в серии команде "Бостон Брюинз" со счётом 4:1. Многие болельщики рассчитывали, что Овечкин после вылета из плей-офф сможет присоединиться к российским хоккеистам в Риге.

Прсс-служба федерации хоккея России (ФХР) в своём Twitter сообщила, что Овечкин не сможет принять участия в чемпионате мира из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

⚡Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ — Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) начала чемпионат мира с победы над Чехией (4:3), а затем закрепила успех разгромной победой над Великобританией (7:1). В третьем матче турнира подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Словакии. Игра состоится 24 мая в 16:15.

Российские хоккеисты выступают в Риге под названием Олимпийский комитет России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.