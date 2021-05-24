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Воспевая сексуальную оттепель, еще в семидесятых годах «Чикагская пятерка» пела, что секс - это хорошо. С тех пор жители Латвии стали свободнее в своих взглядах и осведомленнее, следуя мировому примеру и все чаще освежая «танцы на простынях» различными секс-игрушками.

Какие же вещицы для разнообразия сексуальной жизни наиболее популярны среди латвийцев, узнаем из ТОП-5, который был составлен в сотрудничестве с крупнейшим секс-шопом в Прибалтике SuperStar.

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Парный вибратор, или «подкова», предназначен для одновременной стимуляции клитора, точки G и параллельной возможности вагинального проникновения. Один из концов вводится во влагалище, а другой остается снаружи над половыми губами. Конец, вводимый во влагалище, предназначен для того, чтобы партнер смог легко ввести член.

Дизайн We-Vibe Unite удобен и обеспечивает стимуляцию клитора hands-free (без помощи рук). Он легко вставляется и стабильно остается на месте, даже когда партнеры меняют позу.

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Уже с 2014 года бесконтактный стимулятор клитора Womanizer является самой популярной в мире игрушкой для женщин. Что ж, покупатели в Латвии тоже с ней познакомились и оценили. Уникальность этой вещицы заключается в особой технологии Air Pleasure («удовольствие на воздухе») - двусторонний поток воздуха стимулируется клитор, он легко всасывается и отпускается, позволяя женщине достичь оргазма всего за пару минут.

Выполненная со вкусом и эстетически привлекательная, эта игрушка «наделена» безупречной функциональностью и удобством. Продуманный дизайн дополняется двумя ключевыми особенностями, которые отличают Womanizer Premium от его предшественников и аналогов: автопилот и Smart Silence («умная тишина»).

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Многофункциональный вибратор, или «зайчик», предназначен для одновременной стимуляции влагалища и клитора. Такое название он получил благодаря своей форме, ведь в первых моделях часть стимуляции клитора была выполнена в виде заячьих ушей. У более современных игрушек эта часть больше похожа на маленький хвостик или ладонь, которая покрывает область клитора.

Вибратор Miss Bi сочетает мягкую стимуляцию клитора с повышенной вибрацией в зоне точки G. Его форма довольно гибкая и точно адаптирована к анатомии удовольствия женщины. Два индивидуально регулируемых мотора гарантируют пик удовольствия: вогнутый наконечник массирует точку G при полном введении, а гибкий и широкий выступ стимулирует клитор и половые губы.

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Vibroola предназначена для введения во влагалище женщины, в то время как партнер, будучи рядом или находясь далеко, может контролировать режим мощности с помощью пульта дистанционного управления или приложения, загруженного в телефон. Управляемый приложением вибратор можно использовать с партнером, который находится хоть за тридевять земель - передав управление в его руки и позволив получить удовольствие!

Lush 2 - усовершенствованная модель популярного вибратора с дистанционным управлением - тихая и компактная игрушка, которая подарит яркие эмоции и интенсивное возбуждение. Продуманный дизайн и функциональность основаны на обобщенных рекомендациях пользователей. Мощный моторчик игрушки скрыт в бархатистом мягком и приятном для тела материале. С помощью мобильного приложения или умных часов Apple эта вещица предоставит широчайший спектр возможностей для удовольствия: вы можете использовать предварительно запрограммированные и еще больше загружаемых режимов вибрации, а также создавать, сохранять и делиться созданными пользователями ритмами вибрации.

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​Часто можно услышать заблуждение, будто настоящий мачо словно по волшебству может сделать любую женщину податливой и готовой к сексу. Это убеждение мужчин нередко приводит к микротравмам и другим неприятностям во время полового акта - женщина не может достичь оргазма и должным образом насладиться любовными играми. Во время сексуальной близости важно использовать интимную косметику, выбирая наиболее подходящую для каждого вида секса.

Нанося крем Shunga Female Orgasm на область клитора и нежно массируя его, можно открыть для себя совершенно новые ощущения, которые доведут до ранее неведомого пика удовольствия.

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В целях заботы об удобстве клиентов и дискретности покупок над входом в магазин нет привлекательной вывески, что позволяет покупателям без смущения открывать дверь магазина. Вход находится с правой стороны здания, и его можно узнать по двери из синего стекла. Рядом с магазином есть удобная бесплатная парковка. Если покупатель хочет особенно тщательно защитить свою анонимность, то по телефону можно подать заявку на индивидуальное посещение магазина даже после окончания рабочего дня, когда магазин закрыт для других покупателей.

Адрес магазина SuperStar: ул. Гунара Астрас, 8, Рига.

Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.