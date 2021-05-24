Торговые центры готовы разместить в своих помещениях пункты вакцинации

В альянсе отметили, что торговые центры подходят для вакцинации не только из-за их большой площади, позволяющей обеспечить процесс без скопления людей, но и потому, что их помещения являются эпидемиологически безопасным местом, что подтвердили данные исследования, проведенного Рижским университетом им. Страдиньша.

Наряду с созданием пунктов вакцинации организация призывает принять решение о возобновлении работы торговых центров, что будет способствовать повышению темпов вакцинации и восстановлению экономики.

Крупнейшие торговые центры Латвии выразили готовность сотрудничать с Министерством здравоохранения и начать создание пунктов вакцинации в торговых помещениях как в Риге, так и в регионах.

"Главное, чтобы в супермаркетах была эпидемиологически безопасная среда, поэтому одновременно с началом вакцинации в помещениях торговых центров было бы логично разрешить всем розничным торговцам возобновить работу. Во время процесса вакцинации поток людей строго контролируется, а торговые места, работающие в соответствии с установленными принципами безопасной торговли, могут обеспечить контроль количества людей и другие необходимые требования.

Таким образом, мы все выиграем от дополнительных возможностей", - заявил председатель правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс.

Как сообщалось ранее, для того чтобы привлечь внимание к тому, как профессионально спроектированные и построенные системы вентиляции влияют на содержание углекислого газа в воздухе в торговых центрах, пять торговых центров - Alfa, Domina Shopping, Galleria Rīga, Galerija Centrs и Origo - в сотрудничестве с исследователями из Рижского университета им. Страдиньша провели замеры содержания углекислого газа в различных местах этих центров, в том числе в продуктовых и других магазинах, где разрешены продажи и где собираются покупатели.