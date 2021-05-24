"Это пиратское нападение": восемь стран осудили действия Беларуси в воздушном пространстве

Председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Германии, Польши, США, Ирландии и Соединенного Королевства в совместном заявлении призывают незамедлительно и без условий освободить Романа Протасевича и других политических заключенных и ввести санкции в отношении режима Александра Лукашенко.

"Мы как председатели комиссий по иностранным делам парламентов наших государств решительно осуждаем угрозу насилия в отношении гражданского самолета, находившегося в воздушном пространстве Беларуси. Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair - это пиратское нападение на маршруте между двумя государствами-членами НАТО и ЕС.

Такое безответственное поведение поставило под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа. Это напоминание того, что действующее правительство Беларуси находится у власти незаконно", - говорится в заявлении.

Председатели парламентских комиссий призвали Международную организацию гражданской авиации незамедлительно расследовать это очевидное нарушение свободы перемещения между государствами и создание угрозы воздушному судну.

"До момента предоставления доклада мы призываем приостановить действие полномочий Беларуси в организации и запретить полеты над воздушным пространством Беларуси, включая полеты в страну и из страны. Очевидно, что действующие власти Беларуси не заботятся о безопасности наших граждан и им нельзя доверять в вопросах защиты прав граждан.

Этот акт государственного терроризма и похищение - угроза для всех, кто путешествует на территории Европы и за ее пределы. Он не должен остаться без ответа", - подчеркивается в заявлении.

"Мы призываем страны НАТО и ЕС ввести санкции в отношении режима Лукашенко и отстранить его от возможности пользоваться Интерполом и другими международными организациями для дальнейших атак на демократию в Европе. Мы призываем провести свободные выборы под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы призываем незамедлительно и без условий освободить Романа Протасевича и других политических заключенных.

Тирании нет места на территории Беларуси или Европы. Это угроза не только гражданам страны, но и миллионам людей по всему миру", - заявили главы комиссий.

Главы стран Балтии осудили принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Как сообщила администрация президента Литвы Гитанаса Науседы, он удаленно обсудил состоявшийся в воскресенье перехват самолета с президентом Латвии Эгилом Левитсом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек. Поддерживаемый этим государством террористический акт создал угрозу безопасности гражданской авиации, и мы должны соответственно реагировать", - заявил Науседа.

Президент Литвы призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕС и НАТО на действия белорусского режима.

Лидеры трех балтийских стран договорились о том, что будут требовать от белорусского режима уважения прав Романа Протасевича и незамедлительного его освобождения, говорится в сообщении.

По словам руководителя Литвы, воздушное пространство над Беларусью должно быть объявлено небезопасным, самолеты этой страны не должны впускаться в воздушное пространство ЕС. Также должно быть проведено независимое международное расследование не имеющего прецедентов захвата гражданского самолета при участии госструктур.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.

Европейские дипломаты обеспокоены безопасностью воздушного пространства страны и призывают закрыть его для международных рейсов. Есть также предложения принять решительные меры против Беларуси, в том числе исключить хоккеистов страны с чемпионата мира, который сейчас проходит в Риге.