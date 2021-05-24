Фото ⟩ "Перестаньте осуждать": Янис Тимма гостил в родном городе и пережил неприятные эмоции

В своем Instagram-аккаунте Янис Тимма поделился фотографией с глубоким текстом.

"Я хочу поделиться разными мыслями и эмоциями, которые я ощутил в своей последней поездке. Я был в своем родном городе. Да, это было замечательное чувство встретить своего деда, родных отца, людей, которых знаю.

Но у меня было ощущение, что я для них больше нет тот малыш, что играл в мяч и не слушался. Не тот самый парень, который родом из этого города, а парень, которого они отправили посмотреть мир.

Я встречал людей и они на меня смотрели так: "О, этот парень опять в городе, что за *****. У него же все есть, а теперь он тут появился".

Нет, я жил также как и вы, порой и хуже. У меня просто была мечта. Я шел за ней и продолжаю идти. Все, что я хочу сказать - перестаньте осуждать!

Вы тоже можете быть успешными и счастливыми в своей жизни.

Да, иногда вы будете обжигаться. Чаще всего. Но не сгорите. Вы будете так благодарны, когда поймете, что это того стоило. Обратите внимание на собственную жизнь. Не смотрите по сторонам. Да, вы можете себя сравнить с кем-то другим, но не живите его жизнью. Создавайте свое, потому что в зеркале вы увидите себя. Будьте довольны собой. Не судите других, никто не может изменить вашу жизнь, пока вы не сделаете это сами", - написал он.

Он признался, что поделится еще снимками из родного края, в надежде, что это кого-то вдохновит не сдаваться и двигаться вперед".

Ранее сообщалось, что латвийский защитник Дайрис Бертанс с марта месяца не играет за московский клуб "Химки". Баскетбольный агент Артур Калнитис в Twitter сообщал, что сотрудничество прервано из-за задержек зарплат.