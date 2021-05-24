"Даугавпилс" отобрал очки у чемпиона

Ноа - Метта 0:3

Обе команды уже на первых минутах обменялись опасными моментами - в одном из эпизодов хорошую реакцию продемонстрировал голкипер "Метты" Янис Бекс, а в другом - мяч после удара Егора Новикова из "Ноа" угодил в штангу ворот.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл лидер "Метты" Юнуса Муритала, которому ассистировал Янис Гринбергс. На 58-й минуте Илья Коротков в день своего 21-летия удвоил преимущество "Метты", забив головой. Точку в матче на 73-й минуте поставил Муритала, который расстрелял ворота "Ноа" с близкого расстояния. Для нигерийского форварда этот гол стал девятым в текущем сезоне "Вирслиги".

Даугавпилс - Рига 1:1

Неожиданно закончился матч в Даугавпилсе, перед началом которого "Рига" считалась явным фаворитом.

Действующий чемпион открыл счёт уже на 2-й минуте благодаря точному удару финского нападающего Микаэля Сойсало. Хозяевам поля удалось сравнять на 65-й минуте - мяч после стандарта отрикошетил от нигерийского защитника "Даугавпилса" Идову Акинтолы и оказался в воротах "Риги" - 1:1.

Напомним, накануне юрмальский "Спартак" у себя дома неожиданно обыграл "Валмиеру" (1:0), а "Лиепая" победила "Вентспилс" (3:1).

Турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляют сразу три команды - у РФШ, "Валмиеры" и "Риги" в активе 26 очков, правда у РФШ сыграно на один матч меньше.

Следующие матчи "Вирслиги":