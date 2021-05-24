Сразу три российских игрока НХЛ приедут помочь команде на ЧМ в Риге

Ожидается, что на турнир в Ригу приедут вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, который представляют "Вашингтон Кэпиталз", а также нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко.

"Вашингтон" не смог преодолеть 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, уступив в серии команде "Бостон Брюинз" со счётом 4:1. "Сент-Луис Блюз" вылетел из Кубка Стэнли после поражения от "Колорадо Эвеланш" - счёт в серии стал 4:0.

В настоящий момент Федерация хоккея России (ФХР) прорабатывает детали перелёта игроков в Латвию. Правила предусматривают, что игроки, прилетевшие в расположение свой команды после 16 мая, должны будут соблюдать трёхдневную самоизоляцию и ежедневно сдавать тесты на Covid-19.

Отметим, что Тарасенко вместе с "Сент-Луис Блюз" становился обладателем Кубка Стэнли в 2015 году, а Орлов вместе с "Вашингтоном" побеждал в турнире в 2018 году.

Ранее пресс-служба ФХР сообщила, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет принять участиe в чемпионате мира из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) начала чемпионат мира с победы над Чехией (4:3), а затем закрепила успех разгромной победой над Великобританией (7:1). В третьем матче турнира подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Словакии. Игра состоится 24 мая в 16:15.

Российские хоккеисты выступают в Риге под названием Олимпийский комитет России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.