Пн, 24.05.2021
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Национальная служба здравоохранения
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Власти Беларуси выключили TUT.by, но независимое информационное поле продолжает работать

Редакция Tut.by ФОТО: tut.by

Если исходить из репрессивной логики, то закручивание гаек в медиасекторе будет продолжаться либо до того времени, как режим посчитает ситуацию "нормализованной", либо до смены режима, пишут Naviny.by.

Попытка устранения самого популярного информационного портала Беларуси, запланированная зачистка "нежелательных" СМИ не поставит информпространство под тотальный контроль властей. Впрочем, такие действия, конечно, усложнят жизнь журналистам.

Сейчас репрессии против СМИ продолжаются.

Известный спортивный ресурс Sports.ru заблокирован в Беларуси, при попытке зайти на сайт появляется сообщение, что доступ к нему ограничен "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь".

Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша выступал с критикой действий Александра Лукашенко и силовиков при разгонах акций протеста в Беларуси, создал фонд солидарности для помощи людям, потерявшим работу из-за участия в акциях протеста. Как выяснилось, официально сайт заблокирован "в связи с нарушением законодательства об азартных играх".

Силовики ворвались в студию, где снимается программа "Белсата", задержаны технические работники.

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