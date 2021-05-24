Власти Беларуси выключили TUT.by, но независимое информационное поле продолжает работать

Попытка устранения самого популярного информационного портала Беларуси, запланированная зачистка "нежелательных" СМИ не поставит информпространство под тотальный контроль властей. Впрочем, такие действия, конечно, усложнят жизнь журналистам.

Сейчас репрессии против СМИ продолжаются.

Известный спортивный ресурс Sports.ru заблокирован в Беларуси, при попытке зайти на сайт появляется сообщение, что доступ к нему ограничен "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь".

Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша выступал с критикой действий Александра Лукашенко и силовиков при разгонах акций протеста в Беларуси, создал фонд солидарности для помощи людям, потерявшим работу из-за участия в акциях протеста. Как выяснилось, официально сайт заблокирован "в связи с нарушением законодательства об азартных играх".