Пн, 24.05.2021
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ЧМ по хоккею: в Риге заменили флаги Беларуси и России
Дополнено реакцией МИД Беларуси

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В понедельник, 24 мая, в Риге возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был изменен на исторический бело-красно-белый, сообщает агентство LETA.

Флаг Беларуси

Флаг у гостиницы, где также проживает белорусская хоккейная команда, сменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что такой жест является инициативой Рижской думы, доверенной ему белорусской оппозицией. Этим шагом выражается поддержка тем, кто страдает от режима авторитарного лидера соседней страны, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Ринкевич сказал, что одно дело - вводить санкции или делать различные заявления, но этот шаг со сменой флага сильнее, как символический акт.

Как сообщалось, планировалось, что ЧМ-2021 проведут Рига и Минск, но Беларусь была лишена этого права из-за подавления белорусским режимом акций протеста мирных жителей.

В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен белорусскими властями в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, должен был изменить курс в воздушном пространстве Беларуси у литовской границы и направиться в Минск.

Президенты трех стран Балтии осудили захват пассажирского самолета и потребовали немедленного освобождения Протасевича.

Президент Латвии Эгил Левитс, Президент Литвы Гитан Науседа и Президент Эстонии Керсти Кальюлайда признали, что после этого беспрецедентного события воздушное пространство Беларуси должно быть объявлено небезопасным для международных полетов, а воздушные суда страны не должны допускаться в Европейский Союз.

"Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек. Поддерживаемый этим государством террористический акт создал угрозу безопасности гражданской авиации, и мы должны соответственно реагировать", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕС и НАТО на действия белорусского режима.

Лидеры трех балтийских стран договорились о том, что будут требовать от белорусского режима уважения прав Романа Протасевича и незамедлительного его освобождения.

Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политэмигранты! Флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом, в Риге вывешивать нельзя - мы их сняли.

Стакис и Ринкевич сменили официальный флаг Беларуси около гостиницы Latvija на исторический.

Сегодня в честь чемпионата мира по хоккею среди флагов символически поднят флаг независимости Беларуси. "Флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом, в Риге вывешивать нельзя - мы их сняли", - пишет мэр Риги в своем Twitter-аккаунте.

Реакция МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге, сообщает информационное агентство БЕЛТА.

В МИД Беларуси был вызван посол Латвии Эйнар Семанис. Послу предложено покинуть Беларусь в течение суток, заявил Макей.

"Послу предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Белоруссию - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией, в связи с этим инцидентом. Было четко доведено, что это является циничным попранием всех и всяческих норм международного права. Фактически актом государственного вандализма. Для нас абсолютно неприемлемы подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации. Это при том, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашей государственности, нашего суверенитета и независимости. А на самом деле совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение этого суверенитета и государственности", - заявил Макей.

"От латвийской стороны потребовано провести расследование. Принести извинения и вернуть на место государственный флаг Республики Беларусь. Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", - сказал министр.

Также Макей сказал, что Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов.

Флаг России

Российское издание "Чемпионат" сообщило, что вместе с флагом Беларуси, вероятно, был заменен и флаг России - на его месте сейчас находится полотно Олимпийского комитета России.

На месте флага ОКР, по словам издания, раньше был флаг России.

В связи со вступившими в силу в декабре прошлого года санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены из России на протяжении двух лет должны соревноваться без государственной символики и гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Этот запрет продлится до 16 декабря 2022 года. На нынешнем первенстве вместо гимна РФ будет звучать гимн IIHF, а сборная выступит под флагом Олимпийского комитета России.

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