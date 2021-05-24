ЧМ по хоккею: в Риге заменили флаги Беларуси и России

Флаг Беларуси

Флаг у гостиницы, где также проживает белорусская хоккейная команда, сменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что такой жест является инициативой Рижской думы, доверенной ему белорусской оппозицией. Этим шагом выражается поддержка тем, кто страдает от режима авторитарного лидера соседней страны, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Ринкевич сказал, что одно дело - вводить санкции или делать различные заявления, но этот шаг со сменой флага сильнее, как символический акт.

Как сообщалось, планировалось, что ЧМ-2021 проведут Рига и Минск, но Беларусь была лишена этого права из-за подавления белорусским режимом акций протеста мирных жителей.

В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен белорусскими властями в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, должен был изменить курс в воздушном пространстве Беларуси у литовской границы и направиться в Минск.

Президенты трех стран Балтии осудили захват пассажирского самолета и потребовали немедленного освобождения Протасевича.

Президент Латвии Эгил Левитс, Президент Литвы Гитан Науседа и Президент Эстонии Керсти Кальюлайда признали, что после этого беспрецедентного события воздушное пространство Беларуси должно быть объявлено небезопасным для международных полетов, а воздушные суда страны не должны допускаться в Европейский Союз.

"Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек. Поддерживаемый этим государством террористический акт создал угрозу безопасности гражданской авиации, и мы должны соответственно реагировать", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕС и НАТО на действия белорусского режима.

Лидеры трех балтийских стран договорились о том, что будут требовать от белорусского режима уважения прав Романа Протасевича и незамедлительного его освобождения.

Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политэмигранты! Флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом, в Риге вывешивать нельзя - мы их сняли.

⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Стакис и Ринкевич сменили официальный флаг Беларуси около гостиницы Latvija на исторический.

Staķis un Rinkēvičs pie viesnīca "Latvija" nomainīja Baltkrievijas oficiālo karogu pret vesturisko. pic.twitter.com/3KhcKnHadN — raivis_spalvens (@Raivis_Spalvens) May 24, 2021