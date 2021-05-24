Литва просит своих граждан покинуть Беларусь

Рекомендации связаны с инцидентом в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая, когда там после сообщения о минировании (оно оказалось ложным) экстренно приземлился пассажирский самолет Ryanair, летевший по маршруту из Афин в Вильнюс - на борту находился главред оппозиционных Telegram-каналов Роман Протасевич, который был задержан белорусскими силовиками.