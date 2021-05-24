Пн, 24.05.2021
Это совершенно недопустимо и противоречит международному праву. Самолет и все его пассажиры должны быть немедленно освобождены и должны продолжить свой путь к месту назначения. Международный ответ должен быть решительным и эффективным. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии
6

Литва просит своих граждан покинуть Беларусь

Акции протеста в Беларуси в 2020 г. ФОТО: Pixabay

Гражданам Литвы настоятельно рекомендуется отказаться от всех поездок в Беларусь, а тем, кто сейчас находится там - покинуть страну, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление МИДа страны.

Рекомендации связаны с инцидентом в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая, когда там после сообщения о минировании (оно оказалось ложным) экстренно приземлился пассажирский самолет Ryanair, летевший по маршруту из Афин в Вильнюс - на борту находился главред оппозиционных Telegram-каналов Роман Протасевич, который был задержан белорусскими силовиками.

По мнению дипломатов Литвы, эта ситуация "создала угрозу безопасности и жизни граждан". По факту посадки рейса власти Литвы уже начали официальное расследование по двум статьям уголовного кодекса страны - о захвате самолета и незаконном удержании людей.

Также всем аэропортам страны с 25 мая запрещено принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят через воздушное пространство Беларуси.

НАВЕРХ
Back