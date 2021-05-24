Литва просит своих граждан покинуть Беларусь
Гражданам Литвы настоятельно рекомендуется отказаться от всех поездок в Беларусь, а тем, кто сейчас находится там - покинуть страну, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление МИДа страны.
Гражданам Литвы настоятельно рекомендуется отказаться от всех поездок в Беларусь, а тем, кто сейчас находится там - покинуть страну, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление МИДа страны.
Рекомендации связаны с инцидентом в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая, когда там после сообщения о минировании (оно оказалось ложным) экстренно приземлился пассажирский самолет Ryanair, летевший по маршруту из Афин в Вильнюс - на борту находился главред оппозиционных Telegram-каналов Роман Протасевич, который был задержан белорусскими силовиками.
По мнению дипломатов Литвы, эта ситуация "создала угрозу безопасности и жизни граждан". По факту посадки рейса власти Литвы уже начали официальное расследование по двум статьям уголовного кодекса страны - о захвате самолета и незаконном удержании людей.
Также всем аэропортам страны с 25 мая запрещено принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят через воздушное пространство Беларуси.