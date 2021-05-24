В Латвии падает заболеваемость коронавирусом. Но не все так благополучно, как может показаться

В настоящее время за сутки выявляется в среднем 424 новых случая Covid-19. На прошлой неделе на 2,1% уменьшилось и количество тестов - в среднем до 12 597 в день.

За последние семь дней было госпитализировано в среднем 56 пациентов в день, а в больницах ежесуточно в среднем находилось 635 пациентов с Covid-19, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 660. В то же время на 7,4% увеличилось количество тяжелых пациентов в стационарах - в среднем 79 пациентов в день.

Во всех возрастных группах наблюдается снижение заболеваемости, кроме людей старше 70 лет,

где за последние две недели заболеваемость немного увеличилась.

Коэффициент репродукции Covid-19 в настоящее время составляет 0,8, что на 0,08 меньше по сравнению с предыдущей неделей.