Пн, 24.05.2021
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Из Минска в Вильнюс не вернулись пять из летевших в самолете Ryanair пассажиров

Ryanair. ФОТО: PAUL HANNA/REUTERS

После того, как Беларусь в воскресенье, 23 мая, перехватила самолет авиакомпании Ryanair и принудила его к посадке в Минске, в Вильнюс из Минска не вернулись в общей сложности пять летевших этим самолетом пассажиров, информировало правительство Литвы.

Из столицы Греции самолетом вылетело 126 пассажиров, однако после принудительной посадки в Минске в Вильнюс вернулся 121 пассажир.

В белорусской столице был задержан летевший этим самолетом из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

По данным источников BNS,

еще два из оставшихся в Минске - граждане этой страны.

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Какова их связь с инцидентом, пока не раскрывается.

На вопрос, установлены ли личности всех пассажиров, премьер Ингрида Шимоните на пресс-конференции в понедельник ответила, что не может предоставить эти данные, так как "это информация, связанная с проводимым досудебным расследованием".

"Я могу сказать только то, что все граждане Литвы безопасно вернулись в Литву", - сказала она.

По словам премьера, также еще не ясно, могут ли летевшие самолетом люди рассчитывать на компенсации. Глава правительства сказала, что это может выясниться после расследования.

История

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

Инцидент осудило руководство НАТО, Еврокомиссии, части государств Евросоюза.

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