В Литве начинает действовать "Паспорт возможностей"

Возможность скачать этот документ была активирована в минувшие выходные, и к утру понедельника это уже сделали чуть больше 100 000 человек, а те, у кого нет доступа к Интернету, смогут получить его в пунктах обслуживания клиентов Литовской Республики.

Обладатели "Паспорта возможностей" пользуются упрощением карантинных правил в нескольких сферах - они могут посещать заведения общественного питания, бары и закрытые общественные помещения, участвовать в крупных мероприятиях и возвращаться к работе. Однако и в этих ситуациях необходимо соблюдать расстояние и другие требования безопасности.

Например, для мероприятий с участием только владельцев паспортов количество участников может составлять 500 в помещении и 2000 на открытом воздухе, но организаторам необходимо обеспечить заполнение не более 75% мест, продажу билетов через Интернет или регистрацию участников, а всем участникам в возрасте от 6 лет необходимо носить маску. В свою очередь, в саунах и бассейнах, где находятся только обладатели "паспортов", общее количество посетителей не ограничено.

"Паспорт возможностей" связан с системой электронного здравоохранения e.sveikata, которая содержит все данные о вакцинации, заболевании Covid-19 или результатах тестов.

Паспорт возможностей можно получить через неделю после получения второй дозы вакцины BioNTech/Pfizer или Moderna или через четыре недели после вакцинации Johnson&Johnson или AstraZeneca. Однако в случае AstraZeneca владелец "паспорта возможностей" также должен получить вторую дозу в течение 12 недель после получения первой дозы.

Лица, переболевшие Covid-19, могут использовать паспорт в течение полугода после получения положительного результата теста на коронавирус.

В свою очередь, для желающих получить этот документ во время тестирования, он будет действителен в течение одного дня с момента сдачи теста.

Статус "прививочного паспорта" (QR-код) необходимо обновлять каждые семь дней, так как нельзя исключать возможность заболеть как после болезни, так и после вакцинации.

По данным Министерства экономики и инноваций, "паспорт возможностей" не предназначен для выезда за границу - с этой целью Европейская комиссия разрабатывает общий сертификат для Европейского Союза.

По оценке министерства, в начале июня около 1,5 миллиона литовцев смогут воспользоваться "паспортом возможностей" без тестирования.