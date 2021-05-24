Главное за 24 мая ⟩ Латвия побеждает Италию и меняет флаги Беларуси и России, а Минск высылает наших дипломатов

События дня:

Сборная Латвии в очень нервном матче обыграла команду Италии. Сборная Латвии провела свой третий матч на чемпионате мира по хоккею 2021 года, в котором обыграла команду Италии.

ЧМ по хоккею: в Риге заменили флаги Беларуси и России. В понедельник, 24 мая, в Риге возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый. Реакция официальной Беларуси была яростной.

Беларусь выдворяет латвийских посла и дипломатов, Латвия ответит тем же. Посол Латвии в Беларуси Эйнар Семанис был приглашен сегодня в МИД Беларуси, где было оглашено решение о принудительном выезде из страны дипломатов посольства Латвии в Минске. В ответ на действия Беларуси в МИД Латвии была вызвана временная поверенная Беларуси Наталья Садовская и проинформирована о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

"Это пиратское нападение": осуждение, реакции, меры - как страны мира реагируют на действия Беларуси. Главы стран Балтии осудили принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair. airBaltic временно прекращает полеты над Беларусью. Литва просит своих граждан покинуть Беларусь и обращается в Интерпол. "Белавиа" запретили летать в Великобританию Беларусь жалуется на "несправедливые обвинения". И это еще далеко не все.

Чем курица за евро отличается от "коллеги" за 3,50? О жестких дискаунтерах на рынке Латвии. На рынке стран Балтии стали появляться жесткие дискаунтеры, девиз которых - "дешевые товары любой ценой". И учитывая, что платежеспособность населения снижается, есть риски, что в итоге это может привести к ухудшению качества продуктов на рынке в целом.

Коронавирус:

За сутки выявлено 134 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3,4%. В больницах находятся 609 пациентов. За неполную неделю 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии снизился на пятую часть, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек уменьшился в воскресенье до 355,3 случая, тогда как еще 19 мая он составлял 448,8 случая.

В Латвии падает заболеваемость коронавирусом. Но не все так благополучно, как может показаться. За последние три недели в Латвии наблюдается снижение заболеваемости Covid-19 - на прошлой неделе по сравнению с предыдущей оно составило 26%, однако при этом на 7,4% выросло количество тяжелых пациентов в стационарах.

В Литве начинает действовать "Паспорт возможностей". С сегодняшнего дня, 24 мая, в Литве действует так называемый паспорт возможностей, который позволяет людям использовать различные послабления в ограничениях после вакцинации от Covid-19, отрицательного теста или переболевания этой болезнью. Что теперь можно привитым литовцам?

Почитать, чтобы отвлечься:

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Звездные выходные 〉 Седокова в аэропорту "Рига", маникюр Прусикина, награды премии RU TV и "Евровидение". Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитые люди провели свои выходные.

На этой неделе Латвию настигнет новый циклон: возможны наводнения. Начиная с полудня вторника, новый циклон с дождем достигнет Латвии, поэтому на этой неделе продолжится затопление лугов и полей во многих местах в Видземе, а также в Земгале и Латгале, предупреждают синоптики.